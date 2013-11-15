В Подмосковье задержан тюменский олигарх-мошенник

О том, что в Подмосковье задержан тюменский мошенник, сегодня сообщили федеральные СМИ. Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МВД России сообщил, что 41-летний мужчина несколько лет назад получил по подложным документам семь кредитов на общую сумму 776 млн долларов США.
В сообщении на официальном сайте ГУ МВД России по ЦФО сумма не указывается, зато называется фамилия подозреваемого. Оказывается, в Подмосковье был задержан Федор Хорошилов.
«По данным следствия Хорошилов организовал предоставление в филиал коммерческого банка заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о финансовом состоянии организаций, а также заявок о выдаче организациям кредитов на цели финансирования их уставной деятельности и разработок и эксплуатации лицензионных участков нефтедобычи. С целью хищения денежных средств в период 2005 по 2008 год он заключил с банком семь договоров», — говорится в сообщении полиции.
На сайте отмечается, что в ближайшее время Федор Хорошилов будет этапирован в Екатеринбург для следственных действий. Проводить их будут сотрудники Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу.
Федор Хорошилов родился в 1972 году. По данным «Коммерсантъ-справочника», ранее он занимал должность директора тюменского филиала ОАО «Сибирская нефтяная компания», а в 2000-е годы стал совладельцем двух нефтегазовых компаний на Ямале — ООО «Янгпур» и ОАО «Технефтьинвест». Кроме того, олигарху принадлежал отель «Тюмень». Взяв в ВТБ кредит на пару миллиардов рублей, Хорошилов скрылся за границей. В качестве возможных мест его пребывания в разное время указывались, например, Великобритания и Испания.