В Подмосковье задержан тюменский олигарх-мошенник

Федор Хорошилов родился в 1972 году. По данным «Коммерсантъ-справочника», ранее он занимал должность директора тюменского филиала ОАО «Сибирская нефтяная компания», а в 2000-е годы стал совладельцем двух нефтегазовых компаний на Ямале — ООО «Янгпур» и ОАО «Технефтьинвест». Кроме того, олигарху принадлежал отель «Тюмень». Взяв в ВТБ кредит на пару миллиардов рублей, Хорошилов скрылся за границей. В качестве возможных мест его пребывания в разное время указывались, например, Великобритания и Испания.