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Устроил в квартире магазин и продавал алкоголь подросткам

15 ноября 2013, 15:22
Очередной рейд в рамках проекта «Агенты» провели накануне активисты «Молодой гвардии». Молодые люди проверили магазин, находящийся по адресу улица Ямская, 102а, и выяснили, что он не только продает алкогольную продукцию несовершеннолетним, но и в принципе существует незаконно.

В августе 2013 года жители дома, в котором располагается данный магазин, обратились в прокуратуру и администрацию Тюмени с просьбой принять меры по восстановлению законности. Дело в том, что владелец магазина «Продукты» индивидуальный предприниматель Эльшан Бахтияров, гражданин Азербайджана, самовольно реконструировал квартиру, прорубив в плите перекрытия между первым этажом и подвалом проход. Граждане возмущены, так как согласия на мероприятия по изменению общего имущества не давали. Кроме того в ходе проверки установлено, что решение о переводе жилого помещения в нежилое не имеется, документов и разрешений соответствующих органов на реконструкцию нет. Отсутствует и уголок потребителя, где должны находиться документы на осуществление предпринимательской деятельности и книга жалоб. Отсутствует даже лицензия на торговлю алкоголем, который в магазине продают круглосуточно, причем даже несовершеннолетним.

Жильцы дома также обращались в областное управление Роспотребнадзора, расследования которого установило: предприятие не соответствует требованиям санитарного законодательства, а значит должно прекратить свою деятельность.

Тюменцев волнует и еще один аспект проблемы: торгующий алкоголем магазин собирает вокруг себя хулиганов и выпивох. Это подтверждается данными областного УМВД России: в этом году участковыми уполномоченными к административной ответственности по 20 главе КоАП на дворовой территории указанного дома привлечено 64 гражданина, по статье 1.1 части 1 Кодекса Тюменской области — 12 лиц. Сегодня участковые ориентированы на ежедневное посещение данной территории.

Однако, несмотря на все нарушения и требования со стороны различных органов остановить торговлю и вернуть квартиру в нормальное состояние, магазин продолжает работать.

#Новости#Алкоголь#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Торговля#Молодая Гвардия#Дарья#Общество
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