Устроил в квартире магазин и продавал алкоголь подросткам

В августе 2013 года жители дома, в котором располагается данный магазин, обратились в прокуратуру и администрацию Тюмени с просьбой принять меры по восстановлению законности. Дело в том, что владелец магазина «Продукты» индивидуальный предприниматель Эльшан Бахтияров, гражданин Азербайджана, самовольно реконструировал квартиру, прорубив в плите перекрытия между первым этажом и подвалом проход. Граждане возмущены, так как согласия на мероприятия по изменению общего имущества не давали. Кроме того в ходе проверки установлено, что решение о переводе жилого помещения в нежилое не имеется, документов и разрешений соответствующих органов на реконструкцию нет. Отсутствует и уголок потребителя, где должны находиться документы на осуществление предпринимательской деятельности и книга жалоб. Отсутствует даже лицензия на торговлю алкоголем, который в магазине продают круглосуточно, причем даже несовершеннолетним.