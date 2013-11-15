Рестораны «на коленке» будут угощать тюменцев только один день

Чтобы попасть в третье заведение — кафе «Гараж» — вам нужно будет уехать из центра. Его организуют Никита Фоминцев и Антон Макаров. Кафе расположится, как следует из названия, в гараже в районе домов 14–16 по улице Федорова. Основным блюдом здесь будет китайская лапша в коробочках с наполнителями, из напитков предложат кофе из турки, гейзерки, черный и зеленый чай, безалкогольный глинтвейн. Также ожидаются сладости и свежевыжатые соки из «бюджетных» овощей и фруктов (морковь, яблоко, груша). Работать «Гараж» будет с 12 до 16 часов. Из развлечений предлагаются настольные игры, песни под гитару, музыка на виниле.