Рестораны «на коленке» будут угощать тюменцев только один день

Три замечательных заведения с теплой атмосферой откроются в Тюмени всего на один день, 16 ноября, в рамках «Ресторанного дня». Это ресторан «Теплый ноябрь», домашняя кондитерская Cup&Cake, кафе «Гараж».
«Ресторанный день» — это мировое событие, фестиваль, в рамках которого каждый может открыть ресторан на один день. Он создаётся силами тысяч людей, открывающих и посещающих однодневные рестораны по всему миру, говорится на официальном сайте фестиваля (www.restaurantday.org/ru/).
Тюмень присоединится ко всемирному движению во второй раз. Первый ресторанный день в нашем городе состоялся 18 августа, тогда на один день открылось четыре заведения. Предстоящее событие обещает стать настоящим гастрономическим праздником для всех гостей однодневных ресторанов — одни только названия блюд из меню звучат как музыка.
В ресторане «Теплый ноябрь», который расположится по адресу: ул. Комсомольская, 57, вы попробуете все самое вкусное и осеннее. Это салат с запеченной тыквой и сыровяленой ветчиной и кофейно-шоколадный чизкейк, чай с молоком и пряностями и домашние трюфели, блинчики с ветчиной и моцареллой и тыквенные кексы с кленовым сиропом и белой шоколадной глазурью и много других осенних гастрономических радостей. Организаторы обещают хорошее настроение, теплый прием и общение. Двери «Теплого ноября» будут открыты с 12 часов и до последней крошки.
Официального разрешения на продажу нет, поэтому деньги берутся только в качестве дружеской помощи.
Один из организаторов «Теплого ноября» Ирина Фролова рассказала NashGorod.ru, почему она и ее подруги участвуют в «Ресторанном дне»: «Олеся Аксенова очень любит готовить, у нее есть гастрономическая студия и домашняя кондитерская. Она проводит кулинарные мастер-классы и печет на заказ. Вот Олеся и загорелась желанием участвовать. Летом прошло отлично. Теперь уже на 3 ресторанных дня вперед идеи есть. Я тренируюсь в декорировании, нарабатываю свой опыт в пиаре и фотографии, а Ксения Давыдова просто помогает -любит вское активное движение».
В домашней кондитерской Cup&Cake, которая с 15 до 18 часов будет работать в простобаре «Еда» (Кирова, 26), будет раем для сладкоежек. Для вас испекут капкейки, эклеры, ванильные и шоколадные меренги, чизкейки, баноффи, кейк-попсы, приготовят панна-котту и наборы печенья. Если вы не мыслите себя без сладкого, приходите в Cup&Cake.
Чтобы попасть в третье заведение — кафе «Гараж» — вам нужно будет уехать из центра. Его организуют Никита Фоминцев и Антон Макаров. Кафе расположится, как следует из названия, в гараже в районе домов 14–16 по улице Федорова. Основным блюдом здесь будет китайская лапша в коробочках с наполнителями, из напитков предложат кофе из турки, гейзерки, черный и зеленый чай, безалкогольный глинтвейн. Также ожидаются сладости и свежевыжатые соки из «бюджетных» овощей и фруктов (морковь, яблоко, груша). Работать «Гараж» будет с 12 до 16 часов. Из развлечений предлагаются настольные игры, песни под гитару, музыка на виниле.
Кстати, в соседнем Екатеринбурге в «Ресторанный день» откроется только одно заведение, так что Тюмень может гордиться своей продвинутостью. Поддержите наших рестораторов-энтузиастов — приходите!
Титульное фото ресторана Leta с прошлого «Ресторанного дня»