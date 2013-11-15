Полиция ищет жертв Геннадика и его подруг-«клофелинщиц»

Полиция просит откликнуться жертв банды «клофелинщиков». Некий Геннадик и две его сообщницы совершили ряд преступлений в Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте. Они опаивали мужчин алкоголем с подмешанным туда медицинским препаратом и обчищали их квартиры. Возможно, очередное преступление и сошло бы отравителям с рук, но одна из их жертв скончалась в больнице.
«Клофелинщики» были задержаны в октябре. Интренет-портал Nashgorod.ru уже писал об этом и сообщал подробности совершенного в нашем городе преступления.
«6 октября девушки познакомились в ночном клубе с двумя тюменцами, они вместе выпили. Сесть в незнакомую машину молодых людей заставило предложение вступить в половую близость. Приехав в съемную квартиру, девушки растворили в стаканах со спиртным таблетки сильнодействующего препарата и дали своим жертвам выпить. Уже через несколько минут оба потеряли сознание. Обвиняемые похитили имущество и скрылись с места преступления. Мужчин в бессознательном состоянии обнаружила хозяйка квартиры, сдававшая жилплощадь посуточно. Оба были доставлены в областную клиническую больницу № 1 города, где один из пострадавших скончался», — сообщили тогда в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В Тюмени мужчине и его подругам были предъявлены обвинения по п. «а, в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
На сайте ГУ МВД России по Свердловской области появились фотографии задержанных, а также некоторая информация о них. Геннадик — он же «Мага», Лидия — она же «Света» или «Малышка», и некая Ирина приехали из Екатеринбурга. Из Тюмени они собирались в Ханты-Мансийск — за таблетками. Медицинский препарат, с помощью которого совершались преступления, предназначен в основном для лечения психотических расстройств, но имеет побочное действие — сонливость.
«Геннадик страдает психическими расстройствами. На севере у него живут родственники и знакомый врач, который выписывает рецепт на данный препарат. Но использовал его мужчина не только по назначению. Мысль о больших деньгах родилась в голове Геннадика много лет назад, но он не желал применять физическую силу. Злоумышленник быстро нашел применение своим таблеткам — он бросал их в бокалы с алкоголем и ждал, когда жертва не сможет сопротивляться. Забирал все ценное и скрывался. За данные деяния „Мага“ уже привлекался к уголовной ответственности в 2005 году», — отмечается на сайте свердловской полиции.
Осенью 2012 года Геннадик познакомился с двумя девушками и предложил им «зарабатывать». До недавнего времени банда действовала а территории Екатеринбурга. Девушки знакомились с мужчинами в барах, на улице и на сайтах знакомств, предлагали выпить за встречу и опаивали ухажеров алкоголем с подмешанным сильнодействующим препаратом. Когда жертва засыпала, «клофелинщицы» грабили ее квартиру или вытаскивали ценности из карманов. Геннадик ждал сообщниц в машине — он исполнял роль водителя. Передвигалась группа злоумышленников на желтой «Волге» либо темно-серой «Тойоте Королле». Жили Геннадик, Лидия и Ирина на съемной квартире в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Приятели подозреваются в совершении целой серии грабежей в Железнодорожном районе города. Уже установлена их причастность к восьми преступным эпизодам.
Однако, по версии следствия, задержанные могли совершить не один десяток аналогичных преступлений. Если вам известно что-либо о противозаконной деятельности сфотографированных людей, просьба сообщить об этом в ГУ МВД России по Свердловской области по телефонам: (343) 220-93-64, 8-912-273-32-59, 8-922-202-13-88, 8-963-444-82-95 либо «02».
Добавим, что по данным пресс-службы тюменского следственного управления, в нашем городе не было выявлено других жертв «клофелинщиков» помимо тех, о которых уже было известно следствию. В настоящее время мужчина и его напарницы находятся в следственном изоляторе в Тюмени, где ожидают решения суда.