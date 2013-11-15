Полиция ищет жертв Геннадика и его подруг-«клофелинщиц»

«Геннадик страдает психическими расстройствами. На севере у него живут родственники и знакомый врач, который выписывает рецепт на данный препарат. Но использовал его мужчина не только по назначению. Мысль о больших деньгах родилась в голове Геннадика много лет назад, но он не желал применять физическую силу. Злоумышленник быстро нашел применение своим таблеткам — он бросал их в бокалы с алкоголем и ждал, когда жертва не сможет сопротивляться. Забирал все ценное и скрывался. За данные деяния „Мага“ уже привлекался к уголовной ответственности в 2005 году», — отмечается на сайте свердловской полиции.