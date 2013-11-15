Отец Димитрий: знание религиозных учений поможет полиции в работе

Мероприятие направлено на повышение духовно-нравственного и культурного уровня сотрудников полиции, отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Отец Димитрий во время беседы сказал, что знание полицейскими основ религиозных учений может помочь в нелегкой работе, а также в противоборстве добра и зла, высшей справедливости и соблюдении гражданами не только законных предписаний, но и духовно-нравственных принципов.