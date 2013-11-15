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Отец Димитрий: знание религиозных учений поможет полиции в работе

15 ноября 2013, 11:43
Тюменским полицейским рассказали, для чего нужно придерживаться заповедей, и как знание основ религиозных учений может помочь им в работе.
Сюжет
Полиция

Встреча сотрудников УМВД по Тюменской области с руководителем отдела религиозного образования и катехизации Тюменского благочиния Тобольско-Тюменской епархии диаконом Димитрием Майоровым состоялась 13 ноября. Отец Димитрий рассказал полицейским об истоках возникновения христианства и объяснил, для чего нужно придерживаться заповедей. Он отметил, что служба в полиции связана с общением с людьми определенной категорией, поэтому самое главное — не окаменеть сердцем на такой работе, оставаться людьми.

Мероприятие направлено на повышение духовно-нравственного и культурного уровня сотрудников полиции, отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Отец Димитрий во время беседы сказал, что знание полицейскими основ религиозных учений может помочь в нелегкой работе, а также в противоборстве добра и зла, высшей справедливости и соблюдении гражданами не только законных предписаний, но и духовно-нравственных принципов.

Основной темой стали пагубные привычки пития и курения. Священник отметил, что необходимо заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, а также посоветовал всем желающим курсы «Учимся жить трезво» для людей с разными формами зависимости и их родственников.

#Новости#Полиция#Религия#Тюмень#Таня#Общество
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