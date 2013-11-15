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Любителей танцев ждут в «Фаворите»

15 ноября 2013, 13:11
Хотите посмотреть на зажигательные танцы и сами поучаствовать в них? 16 ноября в 16 часов приходите на танцевальный флешмоб «За здоровый образ жизни» в торгово-развлекательный центр «Фаворит» (Гнаровской, 12).
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Тюмень

Хотите посмотреть на зажигательные танцы и сами поучаствовать в них? 16 ноября в 16 часов приходите на танцевальный флешмоб «За здоровый образ жизни» в торгово-развлекательный центр «Фаворит» (Гнаровской, 12).

Мобберы скроются в толпе, кто-то из них будет в костюмах. Один из них включит музыку, под которую заранее подготовили танец. Мобберы выйдут из толпы и начинают танцевать. Не стесняйтесь — присоединяйтесь. После окончания танца мобберы испарятся в толпе.

Если вы — за здоровый образ жизни, присоединяйтесь к необычному молодежному движению.

#Новости#Флешмоб#Танцы#Тюмень#Ирина#Культура
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