Любителей танцев ждут в «Фаворите»

Мобберы скроются в толпе, кто-то из них будет в костюмах. Один из них включит музыку, под которую заранее подготовили танец. Мобберы выйдут из толпы и начинают танцевать. Не стесняйтесь — присоединяйтесь. После окончания танца мобберы испарятся в толпе.