Любителей танцев ждут в «Фаворите»

Хотите посмотреть на зажигательные танцы и сами поучаствовать в них? 16 ноября в 16 часов приходите на танцевальный флешмоб «За здоровый образ жизни» в торгово-развлекательный центр «Фаворит» (Гнаровской, 12).
Мобберы скроются в толпе, кто-то из них будет в костюмах. Один из них включит музыку, под которую заранее подготовили танец. Мобберы выйдут из толпы и начинают танцевать. Не стесняйтесь — присоединяйтесь. После окончания танца мобберы испарятся в толпе.
Если вы — за здоровый образ жизни, присоединяйтесь к необычному молодежному движению.