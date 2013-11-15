Куда сходить в Тюмени в выходные: 16–17 ноября

Ресторанный день
Три ресторана просуществуют в Тюмени только один день в субботу, 16 ноября. И сладкоежки, и любители изысканных блюд, и поклонники приятного общения найдут в тюменских заведениях что-то себе по душе. Приходите по адресам Кирова, 26; Комсомольская, 57; Федорова, 14–16. Более подробную информацию смотрите в тексте «Рестораны „на коленке“ будут угощать тюменцев только один день».
Первый зоопарк
Первый в Тюмени зоопарк откроется на 27 км Ялуторовского тракта («Сосновый бор»). В зоопарке будут жить амурский тигр, лев, леопард, рысь, волк, верблюды, косули, страусы, белки, кролики и многие другие животные. Стоимость билета для взрослых — 300 рублей.
Концерты
Киноактриса Светлана Копылова, которая писала песни Кристине Орбакайте, Игорю Саруханову, Вячеславу Малежику, теперь исполняет собственные песни. Она выступит 17 ноября на сцене филармонии, представит новый альбом «От земли до неба».
Группа «Русская зима» (Екатеринбург), которая играет в жанрах doom/ural black, выступит в Тюмени в субботу в 19 часов в рок-клубе «Риддлер» (Олимпийская, 9). Это уникальная возможность окунуться в мир хорошего метала, тем более что «Русская зима» не была в нашем городе с 90-х годов. Стоимость — 200 рублей.
Группа ПТВП («Последние танки в Париже») выступит в клубе «Байконур» (Ленина, 4) в субботу в 19 часов. В рамках тура «Грязные 15» культовая панк-группа «Последние танки в Париже» отыграет свою юбилейную программу. Нас ждет сочный набор из лучших песен коллектива: от композиций, которые создавались еще в далекие девяностые в выборгских гаражах, до фундаментальных альбомов «Порядок вещей» и «Ультиматум».
Рок-н-рольная команда Lora Palmer выступает 16 ноября в рок-клубе Rocketa (Мурманская, 35). Билет на входе — 150–200 рублей.
Группа «АлоэВера» выступает 17 ноября в клубе «Байконур» (Ленина, 4). «АлоэВера» — группа, не обремененная стыдом и хорошими манерами. Высокий слог и низкие нравы, завышенные требования и заниженная талия на пышных юбках. «АлоэВера» — это публичный дом в центральной библиотеке, это скромная учительница литературы, наконец-то влюбившаяся не в Есенина, а в настоящего мерзавца», — так описывают команду в сети. Начало концерта — в 19 часов.
Театр
Поклонники театра «Мимикрия» вспомнят любимые спектакли и окинут взглядом десятилетнюю историю коллектива на выставке, которая откроется в музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 20). Инсталляции из спектаклей, фотографии, полиграфию — все это будет доступно любителям мимикрийцев до середины декабря. Интерактивные экскурсии с актерами театра стартуют каждую субботу в 14 часов.
Кино
Всю субботу будут показывать мультфильмы в клубе «Чайная гавань» (Грибоедова, 13) с 12 до 23 часов. В программе: «Трио из Бельвилля», «Алоис Небель и его призраки», «Кошачья жизнь», «Помутнение», «Иммигранты», «Персиполис», «Кто подставил кролика Роджера». Взнос на весь день — 300 рублей. Чтобы зарегистрироваться, отправьте смс на номер +7 922 009 60 19 или напишите сообщение http://vk.com/artemtehnenko.
Мастер-класс
16–17 ноября состоится мастер-класс от Рамана Жи. Мастер научит работать с глиной и в конце занятия каждый унесет с собой чайную пиалу, сделанную своими руками. Осталось совсем немного мест. У знать больше о мастер-классе и записаться на него можно по ссылке — http://vk.com/event60308031. Стоимость за два дня — 1000 рублей.
Ярмарки
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу на трех тюменских рынках: «П.О.Р.Т.», «Михайловский», у Выставочного зала. Товары и продукты местных производителей вы сможете купить уже с 9 утра.
Тех, кто находится в приятных поисках нового жилья, ждут на Большой ярмарке новостроек. На мероприятии будут представлены более 3 тысяч квартир в новых домах Тюмени, а также вторичное жилье и ипотечные предложения банков. Только один день — 16 ноября в Тюменском технопарке с 10 до 16 часов.
Танцы
Классический, народный, стилизованный, эстрадный и современный танцы увидят тюменцы, которые посетят конкурс «Серебряные крылышки». Конкурс пройдет во дворце искусств «Пионер», начало программ в 10 утра в субботу и воскресенье, гала-концерт — в 15 часов 17 ноября.
Разное
16 ноября в ТРЦ «Па-На-Ма» пройдет модный показ зимних коллекций, аксессуаров и спортивной одежды для детей и взрослых. Состоится презентация предметов кухонной утвари, декоративных каминов, постельных принадлежностей и многого другого. Посетители узнают, как создать уют и праздничную атмосферу в своем доме. И конечно, зрителей ждут развлекательные номера, оригинальные конкурсы и подарки от магазинов. Вход свободный. Начало в 17 часов.
Если вы хотите посмотреть на зажигательные танцы и сами поучаствовать в них, приходите 16 ноября в 16 часов на танцевальный флешмоб «За здоровый образ жизни» в торгово-развлекательный центр «Фаворит» (Гнаровской, 12).
Специалисты в области визажа в «Солнечном» расскажут о том, как делать экспресс-макияж, а также совершенно бесплатно подберут для вас визаж, который будет соответствовать обстоятельствам и отражать вашу индивидуальность. Приходите в торговый центр 16, 17 ноября с 13:00 до 16:00.
16 ноября с 12:00 до 16:00 в автосалоне Peugeot компании «Автоград» состоится День спорта. Здание превратится в большую спортивную площадку с разными игровыми зонами. В каком виде спорта вы хотите достичь победы? В конькобежном, в керлинге, биатлоне, а быть может в лыжном или вообще в хоккее? Выбор за вами! Для детей на протяжении всего семейного праздника будут работать аниматоры. Выбирающие себе автомобиль, смогут пройти тест-драйв. Также состоится розыгрыш призов от автосалона.
Желающих прыгнуть с моста с веревкой ждут под профсоюзным мостом 17 ноября с 12:00 до 18:00. Стоимость прыжка — 500 рублей. Справки по телефону — 8-919-959-54-04. С собой не забудьте взять паспорт, чтобы организаторы убедились, что вам есть 18 лет.