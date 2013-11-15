Куда сходить в Тюмени в выходные: 16–17 ноября

16 ноября с 12:00 до 16:00 в автосалоне Peugeot компании «Автоград» состоится День спорта. Здание превратится в большую спортивную площадку с разными игровыми зонами. В каком виде спорта вы хотите достичь победы? В конькобежном, в керлинге, биатлоне, а быть может в лыжном или вообще в хоккее? Выбор за вами! Для детей на протяжении всего семейного праздника будут работать аниматоры. Выбирающие себе автомобиль, смогут пройти тест-драйв. Также состоится розыгрыш призов от автосалона.