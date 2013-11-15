Главного иеговиста Тобольска обвинили в возбуждении ненависти

Мужчину обвиняют по ч.1 ст.282 УК РФ и ч.1 ст.239 УК РФ.
По версии следствия, обвиняемый, руководитель религиозной группы «Свидетели Иеговы» города Тобольска, «действуя умышленно и публично, с целью возбуждения ненависти и вражды, унижения достоинства человека и группы лиц по признакам отношения к религии, совместно с неустановленными следствием лицами распространял литературу экстремистского содержания, а также публично пропагандировал превосходство последователей вероучения Свидетелей Иеговы над христианством и мусульманством, и неполноценности иных религий».
Вторая часть обвинения связана со следующим эпизодом: 17 ноября 2011 года около 21 часа в районе микрорайона Строитель города Тобольска Тюменской области в дорожно-транспортное происшествие попала последовательница «Свидетелей Иеговы». Со множественными переломами женщина была доставлена в областную больницу № 3 города Тобольска.
В больнице пострадавшая собственноручно подписала волеизъявление и доверенность относительно медицинского вмешательства, в котором говорилось, что ей, как члену религиозной группы «Свидетелей Иеговы», ни при каких обстоятельствах, даже если врачам это необходимо для спасения ее жизни, не делать ей переливание крови. Наделив обвиняемого полномочиями давать согласие на медицинское вмешательство или отказ от него.
Когда женщина находилась в бессознательном состоянии, обвиняемый, руководствуясь своими религиозными убеждениями, пытался убедить медицинский персонал не переливать кровь, хотя осознавал, что отказ от переливания крови может привести к летальному исходу последней. Врачи не поддались убеждениям, а чуть позже пострадавшая пришла в себя и вместе с родным сыном дала согласие на жизненно важную процедуру.
Как сообщают в пресс-службе следственного отдела по Тобольску, на данный момент расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый с защитником ознакомились с материалами уголовного дела. В ближайшее время оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Добавим, это далеко не первый случай, когда последователя организации «Свидетелей Иеговы» обвиняют в распространении «экстремистских» книг. Так, весной этого года к административной ответственности была привлечена тюменская иеговистка, год назад — ишимские активисты этой организации.
Между тем, судебное преследование «Свидетелей Иеговы» вызывает множество споров. В частности, в начале 2012 года Европарламент выразил озабоченность неправомерным использованием антиэкстремистского законодательства в отношении религиозных меньшинств.