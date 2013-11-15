Главного иеговиста Тобольска обвинили в возбуждении ненависти

В больнице пострадавшая собственноручно подписала волеизъявление и доверенность относительно медицинского вмешательства, в котором говорилось, что ей, как члену религиозной группы «Свидетелей Иеговы», ни при каких обстоятельствах, даже если врачам это необходимо для спасения ее жизни, не делать ей переливание крови. Наделив обвиняемого полномочиями давать согласие на медицинское вмешательство или отказ от него.