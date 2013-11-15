Бесплатный экспресс-макияж — в «Солнечном»

Экспресс- макияж — что в него входит? Сколько времени занимает? И для каких случаев он оптимален? На эти и другие вопросы ответят специалисты в области визажа, а также совершенно бесплатно они подберут макияж, который будет соответствовать обстоятельствам и отражать вашу индивидуальность!
Приходите с 15 по 17 ноября в ТРЦ «Солнечный» (напротив «Ив Роше»), 2 этаж. 15 ноября ждем вас с 17:00 до 20:00 и 16, 17 ноября с 13:00 до 16:00.
Вместе мы создадим женственный, неповторимый, обворожительный, волнующий образ!