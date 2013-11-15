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Бесплатный экспресс-макияж — в «Солнечном»

15 ноября 2013, 09:19
Расскажут о том, как делать экспресс-макияж, а также подберут его для вас в торгово-развлекательном центре «Солнечный» в пятницу и выходные.
Сюжет
Тюмень

Экспресс- макияж — что в него входит? Сколько времени занимает? И для каких случаев он оптимален? На эти и другие вопросы ответят специалисты в области визажа, а также совершенно бесплатно они подберут макияж, который будет соответствовать обстоятельствам и отражать вашу индивидуальность!

Приходите с 15 по 17 ноября в ТРЦ «Солнечный» (напротив «Ив Роше»), 2 этаж. 15 ноября ждем вас с 17:00 до 20:00 и 16, 17 ноября с 13:00 до 16:00.

Вместе мы создадим женственный, неповторимый, обворожительный, волнующий образ!

#Культура#Новости#Тюмень#ТРЦ Солнечный#Мастер-класс#Ирина
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