Бесплатный экспресс-макияж — в «Солнечном»

Экспресс- макияж — что в него входит? Сколько времени занимает? И для каких случаев он оптимален? На эти и другие вопросы ответят специалисты в области визажа, а также совершенно бесплатно они подберут макияж, который будет соответствовать обстоятельствам и отражать вашу индивидуальность!