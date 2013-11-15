Александр Высоцкий: Невозможно лежать в шезлонге на берегу и получать доход от компании

— Первая и главная проблема — это эффективность управления компанией: эффективность руководителей и персонала. Обычно она очень низка из-за того, что большая часть усилий сотрудников тратится на то, чтобы достичь согласия, исправить последствия ошибок, сделать работу за кого-то. Чтобы увидеть это на практике, достаточно сделать хронометраж рабочего времени. Тогда руководитель обнаружит, что время, которое сотрудники тратят по-настоящему производительно, составляет не более четырех часов в день. Когда владельцы компаний внедряют инструменты управления, они начинают видеть все слабые места и получают возможность их устранить. Появляются необходимые функции, люди начинают работать более слаженно, каждый из них начинает производить в 1,5–2 раза больше, чем раньше, и за счет этого обычно растет доход и увеличивается прибыль компании.