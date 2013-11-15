Александр Высоцкий: Невозможно лежать в шезлонге на берегу и получать доход от компании

Он — автор книги «Обязанности владельца компании», переведенной и изданной в США. В этом году вышла вторая книга «Оргсхема. Как разработать структуру компании». С 2009 года компания «Высоцкий консалтинг» предоставила консалтинг более 400 компаниям малого и среднего бизнеса в России, Украине и Казахстане. После завершения проекта, эти компании демонстрируют значительный рост дохода и прибыли, в среднем, на 30–100% в год.
Именно поэтому, мы пригласили Александра Высоцкого в рамках его бизнес-тура по городам России и СНГ в Тюмень. 9 декабря он проведет в нашем городе мастер-класс «Стратегический план на 2014 год: создание и реализация», а 10–11 декабря — семинар «Как внедрить правильную систему управления».
Александр Александрович, зачем нужны инструменты управления малому и среднему бизнесу?
— Малому бизнесу инструменты управления нужны даже больше, чем большому. Потому что в большом бизнесе, как правило, функции понятнее очерчены, там проще найти узкоспециализированных сотрудников. И хотя от малого бизнеса очень серьезно зависит экономика, он менее организован и менее эффективен. Я увидел здесь большую проблему.
Обычно в малом бизнесе владелец сам стоит во главе компании. И это хорошо — он не где-то далеко, эдакий виртуальный держатель акций, которого никто никогда не видел. Это вполне реальный человек, который в курсе дел, знает технологию производства, как правило, сам ее создавал.
Я обратил внимание, что любые инструменты управления настолько используются в компании, насколько их понимает и принимает сам владелец компании.
Точка зрения владельца, создателя компании, является определяющей в этом процессе. Если он считает какой-то инструмент ценным, он будет работать.
Скажите, какие плюсы в малом и среднем бизнесе?
— В малом и среднем бизнесе есть только один плюс, это то, что он может стать большим. Всё, больше никаких плюсов нет. Не важно, маленькая или большая компания — административные функции практически одинаковы. Поэтому в малом бизнесе очень много совмещения постов, а при этом руководить такой компанией практически невозможно.
Вы сказали, что изменения происходят через владельца компании. Как быть, если многие владельцы желают лежать в шезлонге на солнечном берегу и получать доход от компании?
— Мой ответ категоричен: нет, это невозможно. Можно организовать работу предприятия таким образом, чтобы не заниматься рутиной, а тратить только часть своего времени на развитие компании.
Но функциональные обязанности владельца компании таковы, что их не способен выполнить никто из сотрудников.
Конечно, обладая хорошим пониманием инструментов управления, можно создать управляющую компанию, но тогда придется выполнять функции владельца для этой управляющей компании.
Каким самым главным качеством должен обладать владелец, чтобы внедрить инструменты управления?
— Владелец является создателем компании и определяет то, какой она должна стать. Конечно, бывает, что владелец ошибается, и жертвой ошибок становятся сотрудники. Но даже вопиющие ошибки собственника бизнеса не должны быть причиной остановок в наведении порядка и внедрении инструментов управления. Этика владельца компании проявляется, прежде всего, в его целеустремленности и настойчивости, с которой он добивается, чтобы его группа шла к поставленным им целям.
Нет более жалкого зрелища, чем робкий владелец, который боится воздействовать на компанию, и тем самым губит её. Так что первый совет: будьте настойчивы и не отступайте, несмотря ни на что.
А какие проблемы решают инструменты управления?
— Первая и главная проблема — это эффективность управления компанией: эффективность руководителей и персонала. Обычно она очень низка из-за того, что большая часть усилий сотрудников тратится на то, чтобы достичь согласия, исправить последствия ошибок, сделать работу за кого-то. Чтобы увидеть это на практике, достаточно сделать хронометраж рабочего времени. Тогда руководитель обнаружит, что время, которое сотрудники тратят по-настоящему производительно, составляет не более четырех часов в день. Когда владельцы компаний внедряют инструменты управления, они начинают видеть все слабые места и получают возможность их устранить. Появляются необходимые функции, люди начинают работать более слаженно, каждый из них начинает производить в 1,5–2 раза больше, чем раньше, и за счет этого обычно растет доход и увеличивается прибыль компании.
Кому будет интересен данный семинар, и каков практический результат?
— Этот семинар для владельцев и руководителей компаний, которые хотят внедрить инструменты управления в своих компаниях, понимая их важность и влияние на развитие. Для тех, кто при попытке навести порядок столкнулся с препятствиями и не смог довести это до желаемого результата. Семинар даст понимание того, насколько важна система управления. Он даст возможность посмотреть на проблемы своей компании и получить понимание инструментов управления, с помощью которых можно навести порядок в компании. Владельцы узнают, какую роль они играют при внедрении инструментов управления, а также как не допустить типичные ошибки.
Как предприниматели могут подтвердить участие в вашем семинаре и оплатить его?
— Чем раньше владельцы решатся на участие в моем семинаре, тем выгоднее окажется его стоимость. Записаться можно по телефону: (3452) 530–428, подробная информация по семинару есть здесь http://shvb72.ru
Что узнают участники, посетив семинар?
— На семинаре мы рассмотрим следующие вопросы:
— как перестать делить копейки и начать зарабатывать;
— где скрыты резервы очень высоких доходов предприятия;
— каких важных функций нет в большинстве российских компаний;
— как выстроить очередь из клиентов за советами и услугами;
— как избежать ловушки руководителя «лучше меня никто не сделает»;
— куда вкладывать больше усилий и средств;
— как сделать, чтобы распоряжения стали гораздо быстрее и чаще выполняться;
— как избежать перегруженности руководителя;
— как слезть с «кредитной иглы» и навести порядок в финансах;
— как в компании найти узкие места, через которые утекают деньги компании;
В каком формате пройдет семинар?
— Участники семинара смогут работать в атмосфере полного погружения. Мы будем рассматривать проблемы и их решения при внедрении систем управления. Каждый участник сможет на примере собственной компании разобрать те принципы и приемы, о которых я буду рассказывать. Это особый семинар и только для тех, кто считает, что владелец — это профессия. И для тех, кто заботится о будущем своей компании.
Если семинар заинтересовал — то зарегистрироваться можно по телефону (3452) 530–428, 529–779 или по ссылке http://shvb72.ru
Организаторы семинара: ООО Консалтинговый холдинг «Партнер-А»
Фото с сайта Publishernews.ru