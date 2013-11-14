В Тюменской области почтят память жертв ДТП

Напомним, что ежегодно в третье воскресенье ноября планета отмечает скорбный день памяти жертв ДТП. Каждый год на дорогах мира погибает 1,3 миллиона человек, а еще от 20 до 50 миллионов человек получают несмертельные травмы. Урон, который приносят эти происшествия жертвам, их родственникам, друзьям, окружающим, не поддается исчислению.