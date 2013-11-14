В Тюменской области почтят память жертв ДТП

В память о погибших детях на площади зажгут еще 21 свечу, а рядом будут лежать игрушки и детские вещи. В небо будут выпущены белые шары с именами детей, погибших на дорогах области за последние 5 лет.
Начало акции 15 ноября в 11:30 на площади у Тюменского театра кукол (ул. Кирова, 36). «Приглашаем тюменцев принять участие в мероприятии и зажечь свою свечу в дань памяти погибших в дорожных авариях», — сообщает пресс-служба ГИБДД.
Напомним, что ежегодно в третье воскресенье ноября планета отмечает скорбный день памяти жертв ДТП. Каждый год на дорогах мира погибает 1,3 миллиона человек, а еще от 20 до 50 миллионов человек получают несмертельные травмы. Урон, который приносят эти происшествия жертвам, их родственникам, друзьям, окружающим, не поддается исчислению.
На дорогах Тюменской области в этом году погибли 283 человека, более трех с половиной тысяч ранены. Среди погибших 123 водителя автомобилей, 54 пешехода, 106 пассажиров, 15 мотоциклистов и скутеристов.
В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП во всей Тюменской области пройдут мероприятия, нацеленные на привлечение внимания к ужасающим масштабам смертности на дорогах. В них примут участие руководители муниципальных образований и полицейских служб, здравоохранения и образования, спасатели и представители МЧС, священнослужители и члены общественных организаций и объединений.
В Тобольске у крупных торговых центров пройдут детские флешмобы. По главным улицам города пройдет агитпробег. На эвакуаторе транспортируют разбитую в ДТП машину. В храме семи отроков Ефесских на завальном кладбище будет проведена поминальная служба.
В Омутинском, Армизонском и Юргинском районах пройдут акции «Миллионы огней за миллионы жизней». Водители в 18:00 17 ноября включат на пять минут аварийную сигнализацию на автомобилях.
Студенты и школьники зажгут свечи в ходе акции «Стояние со свечами» в Ялуторовске, Тюменском районе и областном центре. В школах Заводоуковска пройдет акция «Вспомним их имена…». Школьники Ишима встанут вдоль улиц с плакатами «Остановись! Хватит жертв!».
Волонтеры и юные инспекторы движения Увата вручат водителям «Ленту памяти», призывая их к правосознанию на дорогах. А на самой опасной трассе области — федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск на радиоволне «дальнобойщиков» водителям расскажут о погибших в ДТП водителях и пассажирах.