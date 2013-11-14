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В Тюменской области почтят память жертв ДТП

14 ноября 2013, 17:34
В Тюмени в преддверии Дня памяти жертв ДТП пройдет гражданская акция «Стояние со свечами». На площади у Тюменского театра кукол, чтобы почтить память погибших в дорожных авариях соберутся более четырехсот студентов тюменских вузов и колледжей. Каждый из них будет стоять на траурном митинге со своей свечой.
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Тюмень

В память о погибших детях на площади зажгут еще 21 свечу, а рядом будут лежать игрушки и детские вещи. В небо будут выпущены белые шары с именами детей, погибших на дорогах области за последние 5 лет.

Начало акции 15 ноября в 11:30 на площади у Тюменского театра кукол (ул. Кирова, 36). «Приглашаем тюменцев принять участие в мероприятии и зажечь свою свечу в дань памяти погибших в дорожных авариях», — сообщает пресс-служба ГИБДД.

Напомним, что ежегодно в третье воскресенье ноября планета отмечает скорбный день памяти жертв ДТП. Каждый год на дорогах мира погибает 1,3 миллиона человек, а еще от 20 до 50 миллионов человек получают несмертельные травмы. Урон, который приносят эти происшествия жертвам, их родственникам, друзьям, окружающим, не поддается исчислению.

На дорогах Тюменской области в этом году погибли 283 человека, более трех с половиной тысяч ранены. Среди погибших 123 водителя автомобилей, 54 пешехода, 106 пассажиров, 15 мотоциклистов и скутеристов.

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП во всей Тюменской области пройдут мероприятия, нацеленные на привлечение внимания к ужасающим масштабам смертности на дорогах. В них примут участие руководители муниципальных образований и полицейских служб, здравоохранения и образования, спасатели и представители МЧС, священнослужители и члены общественных организаций и объединений.

В Тобольске у крупных торговых центров пройдут детские флешмобы. По главным улицам города пройдет агитпробег. На эвакуаторе транспортируют разбитую в ДТП машину. В храме семи отроков Ефесских на завальном кладбище будет проведена поминальная служба.

В Омутинском, Армизонском и Юргинском районах пройдут акции «Миллионы огней за миллионы жизней». Водители в 18:00 17 ноября включат на пять минут аварийную сигнализацию на автомобилях.

Студенты и школьники зажгут свечи в ходе акции «Стояние со свечами» в Ялуторовске, Тюменском районе и областном центре. В школах Заводоуковска пройдет акция «Вспомним их имена…». Школьники Ишима встанут вдоль улиц с плакатами «Остановись! Хватит жертв!».

Волонтеры и юные инспекторы движения Увата вручат водителям «Ленту памяти», призывая их к правосознанию на дорогах. А на самой опасной трассе области — федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск на радиоволне «дальнобойщиков» водителям расскажут о погибших в ДТП водителях и пассажирах.

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