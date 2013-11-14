nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмень прилетели цыплята-европейцы

14 ноября 2013, 14:36
В Москве закрыли год дружбы между Россией и Нидерландами, но дружба между этой страной и Тюменью не прекращается: накануне из Европы в Рощино прибыло 32 400 цыплят.

Очередная партия суточных цыплят из Нидерландов прилетела в ОАО «Тюменский бройлер». В аэропорту «Рощино» 32400 пушистых пассажиров встречали специалисты областного управления Россельхознадзора. Ветеринарные сопроводительные документы были в полном порядке, сами «пассажиры» перенесли перелет нормально, и без задержки отправились на птицефабрику, сообщают в пресс-службе управления.

Подобные поставки на тюменские птицефабрики происходят регулярно. Всего в 2013 году на «Тюменский бройлер» было ввезено 169 200 племенных цыплят. Прежде, чем новоселы попадут к остальному поголовью, им предстоит пройти месячный карантин в изолированном помещении, что является дополнительной гарантией от заноса заразных болезней животных из иностранных государств.

#Новости#Россельхознадзор#Сельское хозяйство#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25