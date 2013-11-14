В Тюмень прилетели цыплята-европейцы

Очередная партия суточных цыплят из Нидерландов прилетела в ОАО «Тюменский бройлер». В аэропорту «Рощино» 32400 пушистых пассажиров встречали специалисты областного управления Россельхознадзора. Ветеринарные сопроводительные документы были в полном порядке, сами «пассажиры» перенесли перелет нормально, и без задержки отправились на птицефабрику, сообщают в пресс-службе управления.
Подобные поставки на тюменские птицефабрики происходят регулярно. Всего в 2013 году на «Тюменский бройлер» было ввезено 169 200 племенных цыплят. Прежде, чем новоселы попадут к остальному поголовью, им предстоит пройти месячный карантин в изолированном помещении, что является дополнительной гарантией от заноса заразных болезней животных из иностранных государств.