В Тюмень прилетели цыплята-европейцы

Подобные поставки на тюменские птицефабрики происходят регулярно. Всего в 2013 году на «Тюменский бройлер» было ввезено 169 200 племенных цыплят. Прежде, чем новоселы попадут к остальному поголовью, им предстоит пройти месячный карантин в изолированном помещении, что является дополнительной гарантией от заноса заразных болезней животных из иностранных государств.