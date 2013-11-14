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В день рождения компании KOMANDOR подарки получали тюменцы

14 ноября 2013, 09:21
Акция «У нас День рождения — а вам подарки!» успешно завершилась. Более 400 семей в Тюмени выгодно купили шкафы-купе и получили подарки от компании KOMANDOR в честь ее дня рождения.

KOMANDOR поздравляет счастливых обладателей призов.

— Телевизор LED Phillips диагональю 102 см достался семье Поляшовых (заказ в салоне по ул. Луначарского, 57).

— Домашний кинотеатр Phillips — семье Ильясовых (заказ в салоне Мельникайте 129/1).

— Планшет Samsung 10.2 дюйма — семье Дряпочко (заказ в салоне по ул. Мельникайте 129/1).

— Смартфон Phillips на базе Android — семье Наследовых (заказ в салоне п. Новый мыс, ул. Строителей 49, корп.3).

— Ужин на двоих в ресторане Максимыч — семье Лавреновых (заказ в салоне по ул. 30 лет Победы 7/5, ТЦ «Новый Магнат», 3 й этаж).

«Получить приз — реально! — напоминают организаторы акции.- В розыгрыше смогли принять участие все покупатели, совершившие заказ в период с 17 сентября по 17 октября 2013 года. Участвуйте в розыгрышах призов от компании KOMANDOR и выигрывайте призы!» Более подробную информацию о награждении победителей и дургие новости компании можно посмотреть на сайте komandor72.ru.

Заказывайте безопасные шкафы-купе только в сети фирменных салонов KOMANDOR в Тюмени. Подарите себе и своим любимым радость и уют!

Звоните по телефону (3452) 500–113 или обращайтесь в адрес фирменного салона в Тюмени.

Если шкаф-купе, то безопасный KOMANDOR!

#Новости#Мебель#KOMANDOR#Дарья#Общество
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