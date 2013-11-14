Тюменскую воду, возможно, перестанут обеззараживать жидким хлором

Напомним, Метелевская водоочистная станция обеспечивает подачу 2/3 всей чистой питьевой воды, требующейся городу. В плане развития водопроводно-канализационного комплекса Тюмени планируется строительство блока ультрафиолетового обеззараживания, а также установок по производству из поваренной соли экстра класса альтернативы жидкому хлору — гипохлорита натрия.
Как сообщают в «Тюмень Водоканале» уже есть конкретные предложения Сибирского института «Гипрокоммунводоканал». «В нем рассматриваются два варианта: работать на готовом привозном гипохлорите натрия или построить свой цех по производству гипохлорита натрия из обычной поваренной соли экстра класса. Мы больше склоняемся ко второму варианту, он позволит нам не зависеть от поставок гипохлорита натрия и будет более экономически выгодным», — объясняет главный технолог водоснабжающей компании Елена Трошкова.
Блок ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды позволит гарантированно бороться с возможными вирусами в исходной речной воде, а гипохлорит натрия будет обеспечивать безопасность воды по бактериологическим показателям, что в целом повысит барьерную роль водоочистных сооружений.
«Жидкий хлор, из которого мы получаем газообразный для обеззараживания питьевой воды, имеет пролонгированное действие и обеспечивает ее безопасность при транспортировке, при существующем износе коммунальных сетей, это очень важный фактор, — продолжает главный технолог. — Гипохлорит натрия обладает теми же свойствами, но при этом нам не потребуется жидкий хлор в контейнерах, который в больших объёмах является опасным веществом, из-за чего существует множество ограничений по его транспортировке и хранению. Перейдя на гипохлорит натрия, мы избавимся от опасного жидкого хлора и необходимости его хранения на складе, при этом, как и прежде, будем обеспечивать безопасность воды для наших потребителей».
В настоящий момент, специалисты тюменского водоканала продолжают исследовать данную технологию производства и применения гипохлорита натрия. Уже проведены исследования по применению технического и электролизного низкоконцентрированного гипохлорита натрия, электролизного хлора, получаемого из раствора оксихлорида алюминия, а также электролизного хлора из смеси оксидантов. В перспективном плане развития водопроводно-канализационной системы города Тюмени до 2020 года, мероприятия по строительству блока ультрафиолетового обеззараживания и перехода на гипохлорит натрия назначены на 2016–2017 гг. К тому времени должен быть решен вопрос с источником финансирования этих мероприятий, — информирует пресс-служба тюменского водоканала.