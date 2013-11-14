Тюменскую воду, возможно, перестанут обеззараживать жидким хлором

«Жидкий хлор, из которого мы получаем газообразный для обеззараживания питьевой воды, имеет пролонгированное действие и обеспечивает ее безопасность при транспортировке, при существующем износе коммунальных сетей, это очень важный фактор, — продолжает главный технолог. — Гипохлорит натрия обладает теми же свойствами, но при этом нам не потребуется жидкий хлор в контейнерах, который в больших объёмах является опасным веществом, из-за чего существует множество ограничений по его транспортировке и хранению. Перейдя на гипохлорит натрия, мы избавимся от опасного жидкого хлора и необходимости его хранения на складе, при этом, как и прежде, будем обеспечивать безопасность воды для наших потребителей».