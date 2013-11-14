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Сказала «Еду домой», но так и не вернулась

14 ноября 2013, 17:11
Сказала, что едет домой, но до сих пор не вернулась. В Тюмени ищут 32-летнюю Елену Глуздак. По данным полиции, оснований полагать, что в отношении молодой женщины совершено преступление, нет, однако родные все равно очень волнуются.
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Тюмень

Как говорится в сообщениях, распространяемых в социальных сетях, 22 октября Елена ушла на день рождения. 23 октября она позвонила маме и сказала: «Еду домой», но до сих пор так и не вернулась. Мама Елены давно знает именинника, и тот уверил ее, что дочь посадили на маршрутку. Дозвониться до девушки не получается: абонент временно недоступен.

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что поисками Елены Глуздак занимается отдел полиции № 4. Пока в интересах розыска подробности не сообщаются, но пока нет оснований полагать, что в отношении женщины совершено преступление.

Приметы Елены: рост 162 см, глаза серые, волосы темные. На лбу слева вертикальный шрам 1,5 см. Была одета в черную болоневую куртку, темные брюки, черную вязанную шапку с рисунком стразами (веточка).

Если вы знаете что-либо о местонахождении Елены, позвоните ее маме по телефону 89829164218 или в полицию по телефону 02.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Таня#Общество
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