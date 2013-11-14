Сказала «Еду домой», но так и не вернулась

Как говорится в сообщениях, распространяемых в социальных сетях, 22 октября Елена ушла на день рождения. 23 октября она позвонила маме и сказала: «Еду домой», но до сих пор так и не вернулась. Мама Елены давно знает именинника, и тот уверил ее, что дочь посадили на маршрутку. Дозвониться до девушки не получается: абонент временно недоступен.