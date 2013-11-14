Савичева: «Эту песню надо петь красивой. Ведь она про него… Про дурака»

Оказалось, что выпускница второго сезона «Фабрики звезд» и участница Евровидения Юля — настоящая «зажигалочка». За два часа, проведенные на сцене, она не раз срывала овации зала, не раз принимала букеты из рук тюменцев, без устали раздавала воздушные поцелуи и пела, пела и пела.
Сделать отличный концерт ей помогли барабанщик Юра, гитарист Саша и бас-гитарист Макс. Удивительно наблюдать, как при помощи всего трех инструментов можно было устроить такое качественное и яркое шоу, замешанное на харизме, энергетике и голосе Юлии.
Начали музыканты с лирических песен. «Сердцебиение», «Believe me», «Где ты, моя половинка», «Goodbye, любовь»… Во время исполнения песни «Прости за любовь» плакал не только зал, но и сама певица. У нее настолько сильный и красивый голос, что просто мурашки бегали по всему телу. Он проникает в глубины души, заставляя вместе с исполнителем переживать все эмоции, заложенные в композицию.
Песен через пять Юля покинула сцену, чтобы переодеться, а музыканты начали играть. Через какое-то время в их музыке зазвучала знакомая мелодия, и уже стало понятно, что сейчас зазвучит песня «Корабли». «Небо волнами, прямо под нами… Можно руками Луну…», — запела Юля, но на сцене не появилась. Практически весь первый куплет зал просидел в недоумении, откуда же доносится голос, пока не зажегся дополнительный свет. Оказалось, что певица спустилась в партер и поет на расстоянии вытянутой руки от задних рядов. Аплодисменты и крики радости пронеслись по залу. Юля прошла под «Корабли» до самой сцены, останавливаясь то тут, то там и улыбаясь зрителям.
Несмотря на исполнение весьма сильных партий, между песнями исполнительница делала подводки к каждой последующей. Она не задыхалась, не переводила дыхание, а принимала букет за букетом и кокетничала со зрителями. «Что-то я сегодня такая романтичная. Я вам, наверное, уже надоела со своими слезами и розовым плюшевым платьем. Я хочу все кардинально поменять!» — заявила певица и скинула туфли на каблуках, буквально подбросив их в воздух. Эта маленькая и хрупкая девушка уселась за барабаны и вместе с гитаристами в очередной раз по-настоящему зажгла зал.
«А сейчас будет рок!» — сообщила Юля и исполнила свой «Привет». После еще нескольких песен она подняла со сцены туфли со словами: «Каблуки надо надеть. Потому что следующую песню мы должны спеть красивыми. Ведь она про него… Про дурака». И зал снова взревел, начал хлопать и подпевать «И никак. А с нами было все не так! А я любила тебя, дурак…». И чтобы мужчины не обижались, Юля вызвала самого смелого из зала — им оказался тюменец Константин, который прочитал реп во время исполнения «Отпусти».
На середине песни «Москва — Владивосток» Юля крикнула «Стоп!», надула губы, заявив, что не может прыгать на сцене в одиночестве. Она научила зрителей танцевать сидя и запела «Москву — Владивосток» сначала. После эта удивительная девушка акапелла исполнила несколько отрывков из чужих песен, демонстрируя возможности своего голоса и талант пародистки, от «Will always love you» Уитни Хьюстон до «Музыканта» Маши Распутиной.
Аплодисменты звучали и звучали, после каждой песни было ощущение, что Юлю уже вызывают на бис, так не хотела Тюмень отпускать эту искреннюю и веселую девушку. Зал провожал Юлию Савичеву стоя.
Фото из твиттера @apelsinka12345 и @JuliaSavicheva