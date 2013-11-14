Савичева: «Эту песню надо петь красивой. Ведь она про него… Про дурака»

Песен через пять Юля покинула сцену, чтобы переодеться, а музыканты начали играть. Через какое-то время в их музыке зазвучала знакомая мелодия, и уже стало понятно, что сейчас зазвучит песня «Корабли». «Небо волнами, прямо под нами… Можно руками Луну…», — запела Юля, но на сцене не появилась. Практически весь первый куплет зал просидел в недоумении, откуда же доносится голос, пока не зажегся дополнительный свет. Оказалось, что певица спустилась в партер и поет на расстоянии вытянутой руки от задних рядов. Аплодисменты и крики радости пронеслись по залу. Юля прошла под «Корабли» до самой сцены, останавливаясь то тут, то там и улыбаясь зрителям.