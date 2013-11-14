Рейсовый автобус перевернулся на трассе — погибших нет

По информации пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области причиной происшествия с участием автобуса КАвЗ, выполнявшего рейс Бердюжье — Тюмень, по предварительным данным, стало превышение водителем скоростного режима и, как следствие, потеря управления. Автобус, перевозивший 10 пассажиров, перевернулся на автодороге Бердюжье — Голышманово около половины десятого часа утра. В результате аварии, по уточненым данным, пострадали две пассажирки, женщины 59-ти и 60-ти лет. У одной из пострадавших надрыв связок голеностопного сустава, у другой — перелом голени.
В страшной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе погибла женщина. Она управляла автомобилем Ford Focus и выехала на «встречку». От столкновения с грузовиком Scania женщина скончалась. Ей было всего 30 лет.
Около 6-ти часов утра на Западносибирской улице областного центра грузовой автомобиль Volvo сбил пешехода. По предварительным данным, 45-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии и пытался перейти проезжую часть вне пешеходного перехода. У пешехода — черепно-мозговая травму, рана лица и перелом голени.
Автомобиль Nissan Note въехал в препятствие на 4-м километре Старотобольского тракта в половине десятого часа утра. По предварительным данным, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем, не имея устойчивых навыков управления, превысила безопасную скорость движения, вследствие чего потеряла контроль над автомобилем. В результате происшествия девушка получила тяжелые травмы — перелом костей таза и рану лица.
Около 10-ти часов утра на том же 4-м километре Старотобольского тракта столкнулись автомобиль «Нива» и грузовик китайского производства. Причиной послужило все то же превышение безопасной скорости движения. В результате аварии 48-летний водитель «Нива» получил перелом плеча и ушиб грудной клетки.
Около 1 часа дня на пешеходном переходе у дома № 45а по улице Энергетиков автомобиль Daewoo сбил 9-летнюю девочку. У школьницы травма стопы.
А через час 43-летнего мужчину на пешеходном переходе напротив дома № 95 по улице Герцена сбил автомобиль Subaru. Пешеход получил черепно-мозговую травму, раны и ссадины головы и лица.
Всего за 1 минувшие сутки в Тюменской области 1 человек погиб, 15 получили травмы в 14-ти дорожных авариях.