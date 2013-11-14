Рейсовый автобус перевернулся на трассе — погибших нет

По информации пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области причиной происшествия с участием автобуса КАвЗ, выполнявшего рейс Бердюжье — Тюмень, по предварительным данным, стало превышение водителем скоростного режима и, как следствие, потеря управления. Автобус, перевозивший 10 пассажиров, перевернулся на автодороге Бердюжье — Голышманово около половины десятого часа утра. В результате аварии, по уточненым данным, пострадали две пассажирки, женщины 59-ти и 60-ти лет. У одной из пострадавших надрыв связок голеностопного сустава, у другой — перелом голени.