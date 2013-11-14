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Премьера второй части «Голодных игр» — выиграй билет

14 ноября 2013, 14:33
Один из самых ожидаемых фильмов 2013 года «Голодные игры: И вспыхнет пламя» представят 20 ноября в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE». Премьера пройдет в формате IMAX 2D. Шанс попасть на премьеру есть у пользователей NashGorod.ru.
Сюжет
Тюмень

«Голодные игры: И вспыхнет пламя» — фильм режиссёра Френсиса Лоуренса по роману Сьюзен Коллинз «И вспыхнет пламя», сиквел фильма «Голодные игры». Российская премьера запланирована на 21 ноября.

По сюжету, сумев выжить на Голодных играх, Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются домой. Но теперь они в еще большей опасности, так как своим отказом играть по правилам на Арене бросили вызов Капитолию. По традиции следующие, юбилейные, Голодные игры должны стать особенными, и в этот раз в них участвуют только победители прошлых лет. Китнисс и Пит вынуждены вновь выйти на Арену, где будут соперничать с сильнейшими. Правила игры меняются. Арена еще опасней, масштаб еще больше, ставки еще выше!

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В «Голодных играх» герои борются за выживание в лесу, а значит должны хорошо разбираться во флоре и фауне. Предлагаем и вам проявить свои знания. Назовите, какие деревья запечатлены на фотографиях ниже:

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Ответы присылайте на почту [email protected] с пометкой «Голодные игры» до 9:00 15 ноября. Один билет на двоих получит автор первого правильного ответа, остальные будут разыграны с помощью генератора случайных чисел. В письме укажите свои имя и фамилию, ник на сайте, номер телефона.

Билеты на премьерный показ продаваться не будут. Их можно выиграть не только на нашем сайте, но и в официальной группе «Синема Парк DeLUXE» Вконтакте http://vk.com/tmn_cinemapark и на радиостанции «Хит FM».

«Синема Парк DeLUXE, ТРЦ Гудвин, тел. для справок 8-800-7-000-111 cinemapark.ru

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