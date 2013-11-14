Первый в Тюмени зоопарк откроют в субботу

В субботу, 16 ноября, на минеральном источнике «Сосновый бор» состоится открытие первого в Тюмени зоопарка.
Как сообщают в пресс-службе областного департамента информационной политики, в зоопарке будут жить амурский тигр, лев, леопард, рысь, волк, верблюды, косули, страусы, белки, кролики и многие другие животные. Также тюменцы смогут увидеть 16 видов птиц, среди которых: совы, попугаи, туканы, индюки, цесарки, фазаны, павлины, филин, беркут, орел и другие.
Вход на открытие зоопарка, которое начнется в 14:00 на 27-м километре Ялуторовского тракта, бесплатный. Знакомство с природой и общение с животными пойдет на пользу как детям, так и взрослым, а также позволит отдохнуть в красивом сосновом лесу.
С воскресенья, 17 ноября (и ежедневно с 11 часов) входной билет будет бесплатным только для детей до 4-х лет. Для детей с 4-х до 12-ти лет и пенсионеров посещение зоопарка будет стоить 150 рублей, для взрослых — 300 рублей.
При этом любой желающий, посетивший зоопарк, сможет стать опекуном любимого животного. Программа «Опека животных» позволит зоопарку улучшить условия содержания животных, а их опекунам предоставляет великолепную возможность ощутить свою причастность к живой природе и жизни зоопарка, увидеть результаты своих усилий.
С условиями программы и схемой проезда в зоопарк можно ознакомиться на сайте минерального источника «Сосновый бор»: sosnovbir.ru и по телефонам: 8 (3452) 69-69-67, 8 (3452) 55-55-95.