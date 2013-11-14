Первый в Тюмени зоопарк откроют в субботу

С воскресенья, 17 ноября (и ежедневно с 11 часов) входной билет будет бесплатным только для детей до 4-х лет. Для детей с 4-х до 12-ти лет и пенсионеров посещение зоопарка будет стоить 150 рублей, для взрослых — 300 рублей.