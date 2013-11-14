Перевозчики начали борьбу с любителями парковаться на остановках

Как рассказал журналистам заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс» Андрей Ляшков, по информации, предоставленной ГИБДД, порядка 28 водителей уже привлечены к административной ответственности за парковку у остановочных пунктов. Самыми проблемными местами остаются «Газпром», «Музей», «Сквер Немцова», «Медицинский колледж», «ЖБИ», «Володарского» у здания на Республики, 65.
«Мы получаем сообщения о нарушениях как от перевозчиков, так и от граждан. Работа в этом направлении будет вестись целенаправленно. С ноября еженедельно мы будем выезжать и фотографировать нарушителей», — пояснил он.
Заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Алексей Чубаров сообщил, что водителям, паркующимся в автобусных карманах, грозит штраф в размере 1000 рублей. Оставленные на остановке машины влияют на образование пробок, когда автобусы не могут заехать в карман, а высаживают пассажиров, стоя на первой, а то и на второй полосе.
При этом сами автомобилисты жалуются на нехватку парковочных мест. «Я приехала сюда только отдать документы. Встать негде! Я ненадолго оставила машину, и дальше буду ее так же оставлять. Потому что я паркуюсь лишь на 10 минут, такая у меня работа!» — объяснила девушка, чью «Ладу Приору» погрузили на эвакуатор у остановочного пункта «Газпром».
Между тем, «Тюменьгортранс» посчитал, что только за 10 минут через эту остановку прошло 20 автобусов.
О нарушениях правил на дороге водителями автобусов можно сообщить на «горячую линию» МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-300-1924. Видеозаписи с нарушениями ПДД водителями общественного транспорта и заявления о привлечении их к административной ответственности можно отправить в ГИБДД на e-mail: [email protected].