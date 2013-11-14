Перевозчики начали борьбу с любителями парковаться на остановках

При этом сами автомобилисты жалуются на нехватку парковочных мест. «Я приехала сюда только отдать документы. Встать негде! Я ненадолго оставила машину, и дальше буду ее так же оставлять. Потому что я паркуюсь лишь на 10 минут, такая у меня работа!» — объяснила девушка, чью «Ладу Приору» погрузили на эвакуатор у остановочного пункта «Газпром».