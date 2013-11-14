Осуждены похитители, возившие жертву в багажнике авто

«Вечером мужчины нашли свою знакомую в одной из квартир по улице Энергетиков, куда вошли против воли 44-летнего хозяина. Боровинский потребовал от собутыльницы возврата денег, но та отрицала свою причастность к краже. Боровинский и Земляннников насильно поместили женщину в багажник автомобиля Renault и привезли к реке Тура в безлюдное место, где избили ее, требуя возврата денег. После этого злоумышленники вновь поместили свою жертву в багажник и поехали в шиномонтажную мастерскую на улице Казанской. Один из посетителей мастерской услышал доносившиеся из иномарки стоны женщины и вызвал сотрудников полиции, которые около двух часов ночи 15 апреля освободили из заточения потерпевшую и задержали злоумышленников», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.