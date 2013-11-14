Осуждены похитители, возившие жертву в багажнике авто

Осуждены двое тюменцев, которые похитили женщину, избили ее и возили в багажнике автомобиля. 36-летний юрист Александр Боровинский, ранее судимый за мошенничество, и 37-летний безработный Алексей Землянников признаны виновными в самоуправстве и похищении человека. Следующие несколько лет оба проведут в колонии строгого режима.
Утром 14 апреля мужчины в автомобиле Боровинского распивали алкогольные напитки со своей знакомой. Через некоторое время Боровинский уснул, а Землянников вышел из автомобиля. Вскоре иномарку покинула и женщина. В полдень Боровинский обнаружил пропажу 35 тысяч рублей. Его подозрения пали на собутыльницу, но обращаться в полицию мужчина не стал. Боровинский решил вместе с Землянниковым разыскать женщину и забрать у нее деньги.
«Вечером мужчины нашли свою знакомую в одной из квартир по улице Энергетиков, куда вошли против воли 44-летнего хозяина. Боровинский потребовал от собутыльницы возврата денег, но та отрицала свою причастность к краже. Боровинский и Земляннников насильно поместили женщину в багажник автомобиля Renault и привезли к реке Тура в безлюдное место, где избили ее, требуя возврата денег. После этого злоумышленники вновь поместили свою жертву в багажник и поехали в шиномонтажную мастерскую на улице Казанской. Один из посетителей мастерской услышал доносившиеся из иномарки стоны женщины и вызвал сотрудников полиции, которые около двух часов ночи 15 апреля освободили из заточения потерпевшую и задержали злоумышленников», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Суд назначил Александру Боровинскому с учетом имевшихся судимостей 7 лет, а Алексею Землянникову — 5,5 лет лишения свободы. Обоим предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.