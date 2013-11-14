На Свердлова прорвало теплотрассу — 55 зданий оставались без тепла

«В зону отключения на несколько часов попало 55 объектов, среди которых были, как и жилые дома, так и офисы. Проведение работ осложнялось тем, что повреждение трубопровода большого диаметра было зафиксировано под дорожным полотном. Тем не менее, уже к 20.55 нашим бригадам удалось осуществить переключение, тем самым снизив количество объектов до 25. А к 04.30 14 ноября специалисты оперативно-выездных бригад ОАО „Тепло Тюмени“ закончили аварийно-восстановительные работы. В данный момент на все объекты, попавшие в зону отключения вновь поступает теплоноситель»,- сообщила пресс-секретарь теплосетевой компании Светлана Семенова.