На пермяковском мосту водители вынуждены маневрировать

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города объяснили, что на этот год ремонтный сезон уже закончен. Весной будет проведено обследование тюменских дорог и по его результатам уже будет принято решение, какие улицы отремонтируют в 2014 году. «Есть большая вероятность, что мост на Пермякова попадет в этот список», — пояснил заместитель директора департамента Дмитрий Гришаев. Объекты, принимающие на себя основную транспортную нагрузку, обычно в приоритете у дорожников.