На пермяковском мосту водители вынуждены маневрировать

В редакцию Nashgorod.ru через раздел «Проблемы» обратилась тюменка Лариса Георгиевна. Она обратила внимание на то, что на мосту на улице Пермякова автомобилистам мешают весьма ощутимые выбоины.
«На проезжей части моста по улице Пермякова много колдобин, почему-то за лето их так и не ликвидировали. До зимы их еще больше разобьют, от этого повысится аварийность. Все пытаются их объехать», — отметила она.
Корреспондент Nashgorod.ru прокатился по мосту с видеорегистротором и убедился, что на Пермякова действительно приходится маневрировать, чтобы не угодить колесом в ямки приличных размеров.
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города объяснили, что на этот год ремонтный сезон уже закончен. Весной будет проведено обследование тюменских дорог и по его результатам уже будет принято решение, какие улицы отремонтируют в 2014 году. «Есть большая вероятность, что мост на Пермякова попадет в этот список», — пояснил заместитель директора департамента Дмитрий Гришаев. Объекты, принимающие на себя основную транспортную нагрузку, обычно в приоритете у дорожников.