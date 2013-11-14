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На КПД — плановое отключение воды

14 ноября 2013, 17:50
О том, что в нескольких домах района КПД нет воды, сообщил пользователь NashGorod.ru с ником Любитель. Он уверяет, что воду отключили без предупреждения. Но, как оказалось, работы ведутся здесь плановые.

О том, что в нескольких домах района КПД нет воды, сообщил пользователь NashGorod.ru с ником Любитель. Он уверяет, что воду отключили без предупреждения. Но, как оказалось, работы ведутся здесь плановые.

Руководитель пресс-службы «Тюмень Водоканала» Иван Камельских объяснил, что продолжается программа по прокладке водоводов в детские сады и школы города, что обеспечит бесперебойное водоснабжение этих объектов. «В программу вошли 7 школ и садов. Но поступило предложение от детсада по адресу Рижская, 82а также подвести к нему новый водовод. Их взяли в программу, и ведут работы там. В настоящий момент работы по строительству нового водопровода завершены. Отключение потребителей связано с подключением нового участка», — сказал он и уточнил, что еще 8 ноября все УК и ТСЖ были оповещены об отключении и должны были донести информацию до жильцов. «Внепланово попал под отключение только Пригородный рынок», — отметил он.

На сайте «Тюмень водоканала» размещена информация об аварийном отключении по адресам: Республики: 181, 183, 185, 187, 189; Энергетиков: 62а; Пермякова: 2, 4, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Рижская: 73, 80, 82; Текстильная: 5, 7, 13, 15, 17, 21; административные здания: Республики: 179а, 187/1; Пермякова: 3а, 3б, 6; Рижская: 82а; Энергетиков: 66; Текстильная: 3а, 5а; детсады: Энергетиков: 64; Текстильная: 9, 11. Время завершения работ 15 ноября, 9.00 часов утра.

#Новости#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Женя#Общество
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