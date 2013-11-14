На КПД — плановое отключение воды

Руководитель пресс-службы «Тюмень Водоканала» Иван Камельских объяснил, что продолжается программа по прокладке водоводов в детские сады и школы города, что обеспечит бесперебойное водоснабжение этих объектов. «В программу вошли 7 школ и садов. Но поступило предложение от детсада по адресу Рижская, 82а также подвести к нему новый водовод. Их взяли в программу, и ведут работы там. В настоящий момент работы по строительству нового водопровода завершены. Отключение потребителей связано с подключением нового участка», — сказал он и уточнил, что еще 8 ноября все УК и ТСЖ были оповещены об отключении и должны были донести информацию до жильцов. «Внепланово попал под отключение только Пригородный рынок», — отметил он.