Бесплатные бизнес-тренинги для малого бизнеса

Обучение — одно из направлений нефинансовой поддержки малого бизнеса. Занятия Сбербанк планирует проводить в Центрах развития бизнеса на постоянной основе. «Это могут быть семинары по юридическим и финансовым вопросам, тренинги личного самосовершенствования и по подбору персонала, по маркетингу, особенностям психологии потребителей», — добавляет Ольга Частоступова.