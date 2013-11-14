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Бесплатные бизнес-тренинги для малого бизнеса

14 ноября 2013, 11:38
Сбербанк провел бесплатные тренинги для предпринимателей по эффективным переговорам, управлению конфликтом и мотивации сотрудников.
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Тюмень

«Мы помогаем клиентам развивать предпринимательские способности, необходимые для успешного ведения собственного дела, даем возможность представителям получить на месте квалифицированную консультацию специалистов, — отмечает начальник отдела продаж малому бизнесу Тюменского отделения Сбербанк России Ольга Частоступова.

Обучение — одно из направлений нефинансовой поддержки малого бизнеса. Занятия Сбербанк планирует проводить в Центрах развития бизнеса на постоянной основе. «Это могут быть семинары по юридическим и финансовым вопросам, тренинги личного самосовершенствования и по подбору персонала, по маркетингу, особенностям психологии потребителей», — добавляет Ольга Частоступова.

#Новости#Сбербанк#Бизнес#Тюмень#Таня#Экономика
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