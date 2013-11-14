10 лет жизни «Мимикрии» — на выставке

На этой выставке тюменцев ждет ретроспектива спектаклей «Мимикрии». Для труппы — это своеобразный итог десятилетней работы. Выставка включает в себя инсталляции из 10 спектаклей театра, часть из которых интерактивны, полиграфию всех проектов, альбом с закулисными фотографиями, большой фотопроект «С Днем Театра!» (фотограф Владимир Чебалдин) и другие интересные экспозиции. После посещения выставки у каждого гостя будет возможность приобрести фирменную сувенирную продукцию театра, сообщает пресс-служба «Мимикрии».
Выставка пройдет на втором этаже музея-усадьбы Колокольниковых (ул. Республики, 20) и продлится до 15 декабря. Стоимость входного билета 100 рублей. Часы работы музея с 10:00 до 18:00 (пн, вт — выходные). Также вы можете посетить интерактивные экскурсии с артистами театра, предварительно записавшись по телефону: 939–959. Экскурсии проходят каждую субботу в 14:00, стоимость — 200 рублей.
Афишу всех событий театра можно найти в официальной группе «ВКонтакте» (http://vk.com/mimicriya). Дополнительную информацию можно узнать по телефону 939–959.