10 лет жизни «Мимикрии» — на выставке

На этой выставке тюменцев ждет ретроспектива спектаклей «Мимикрии». Для труппы — это своеобразный итог десятилетней работы. Выставка включает в себя инсталляции из 10 спектаклей театра, часть из которых интерактивны, полиграфию всех проектов, альбом с закулисными фотографиями, большой фотопроект «С Днем Театра!» (фотограф Владимир Чебалдин) и другие интересные экспозиции. После посещения выставки у каждого гостя будет возможность приобрести фирменную сувенирную продукцию театра, сообщает пресс-служба «Мимикрии».