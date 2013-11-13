Водитель BMW, устроивший массовую аварию, пойдет под суд

Сегодня прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Тобольска Павла Шумилова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц) и ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значительном размере).
Как установлено расследованием, 22 августа Шумилов на автомобиле BMW X5, в котором находилось трое его знакомых, выехал из Тобольска в Тюмень. Около 19 часов он на 55 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе нарушил правила дорожного движения. Шумилов не выдержал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля ВАЗ-21124 и столкнулся с ним. От удара иномарку вынесло на встречную полосу. Там она по касательной задела ГАЗ-27057 и в лобовую столкнулась с ВАЗ-21104, в котором находилось пять человек (водитель и тюменская семья из четырех человек — отец, мать и двое сыновей).
BMW перевернулся посередине проезжей части и загорелся, а ВАЗ-21104 — отлетел на обочину.
В результате происшествия погибли четыре человека, находившихся в ВАЗ-21104 (41-летний водитель и три пассажира — отец, мать и старший сын, соответственно в возрасте 40, 39 и 15 лет). В живых из того автомобиля остался 10-летний мальчик, который получил тяжкие телесные повреждения.
Тяжкий вред здоровью был диагностирован и у двух пассажиров BMW (парень и девушка в возрасте 25 и 18 лет).
В ходе следствия установлено, что Шумилов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 264 и ч. 1 ст. 228 УК РФ. Шумилов 15 апреля 2013 года, находясь в Тюмени, незаконно приобрел для личного употребления наркотического средство массой 1,25 граммов, что является значительным размером.
В ходе следствия Шумилов признал вину в совершенных преступлениях. Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 6 ст. 264 УК РФ предусматривает лишения свободы на срок до 9 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.
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