В Тюменском-3 микрорайоне открылся детский сад

Современный детский сад № 186 с названием «Волчок» расположился по улице Николая Зелинского, 21, корп. 1.
Трехэтажное здание открыло двери для 400 детей от 2 до 7 лет. Новый садик непривычен по внешнему виду — он не обычной квадратной формы, а сложной конфигурации. За счет больших и цветных окон светопропускаемость в здание гораздо выше.
В новом учреждении оборудован музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет, два изолятора. Имеется сенсорная комната, три студии (изостудия «Радужка», «Умелые ручки», «Маленькие знатоки»). Установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение. Детские игровые участки оборудованы малыми архитектурными формами, теневые верандами необычной формы — в виде купола, горки, качалки, песочницы… Пищеблок и прачечная соответствуют требованиям и нормам СанПиН, сообщает пресс-служба городской администрации. Добавим, что объект доработан также лифтами для маломобильных групп.
Напомним, начало этому строительству положено в 2012 году. В апреле тюменские журналисты уже посещали строящийся детский сад. Тогда планировалось завершить работы к концу лета, чтобы дети пошли в садик в сентябре, но этого не случилось.
Портал NashGorod.ru поздравляет жителей Тюменского микрорайона с введением нового детского сада!
Фото Владимира Ракитина