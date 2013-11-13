В этом году на дорогах Тюмени погибли 42 человека

Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме аварийности на дорогах и вспомнить тех, кто погиб в дорожных авариях. Этот день традиционно проводится в третье воскресенье ноября — в текущем году эта дата приходится на 17 ноября, отмечают в пресс-службе ведомства.
Весь день из патрульного автомобиля ГИБДД через громкоговорящую установку будет звучать обращение к жителям города о проведении Дня памяти жертв ДТП и необходимости соблюдения правил дорожного движения. Инспекторы ДПС, несущие службу на улицах Тюмени, раздадут участникам дорожного движения листовки «Некуда спешить». Студенты Тюменского торгово-экономического техникума и Тюменского коммерческо-финансового колледжа выйдут на улицы города с плакатами, призывающими водителей и пешеходов соблюдать ПДД.
Добавим, что за 10 месяцев 2013 года на дорогах областного центра произошло 1343 ДТП, в которых 42 человека погибли, 1886 получили различные травмы.