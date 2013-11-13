В этом году на дорогах Тюмени погибли 42 человека

Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме аварийности на дорогах и вспомнить тех, кто погиб в дорожных авариях. Этот день традиционно проводится в третье воскресенье ноября — в текущем году эта дата приходится на 17 ноября, отмечают в пресс-службе ведомства.