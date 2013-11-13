Тюменцы стали покупать бытовую технику через интернет в три раза чаще

Количество заказов крупнейшего в России регионального интернет-магазина E96.ru в Тюменской области за год выросло в три раза, подвели итоги в компании. Значительный рост сотрудники интернет-магазина связывают, прежде всего, с общим ростом интереса к интернет-покупкам в регионе.
Для облуживания растущего числа покупателей E96.ru открыл в центре Тюмени (ул. Максима Горького 59/1) новый пункт выдачи покупок, где клиенты могут получить консультацию, заказать или забрать товар, решить вопросы, связанные с гарантийным и сервисным обслуживанием. Второй пункт выдачи товара работает на Харьковской.
Курьерскую доставку бытовой техники, электроники, автомобильных, детских товаров, а также товаров для дома и туризма интернет-магазин обеспечивает на территории Тюмени и в радиусе 300 км от областного центра, в том числе в Тобольске и Ишиме.