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Тюменцы стали покупать бытовую технику через интернет в три раза чаще

13 ноября 2013, 09:20
Количество заказов крупнейшего в России регионального интернет-магазина E96.ru в Тюменской области за год выросло в три раза, подвели итоги в компании. Значительный рост сотрудники интернет-магазина связывают, прежде всего, с общим ростом интереса к интернет-покупкам в регионе.
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Тюмень

Количество заказов крупнейшего в России регионального интернет-магазина E96.ru в Тюменской области за год выросло в три раза, подвели итоги в компании. Значительный рост сотрудники интернет-магазина связывают, прежде всего, с общим ростом интереса к интернет-покупкам в регионе.

Для облуживания растущего числа покупателей E96.ru открыл в центре Тюмени (ул. Максима Горького 59/1) новый пункт выдачи покупок, где клиенты могут получить консультацию, заказать или забрать товар, решить вопросы, связанные с гарантийным и сервисным обслуживанием. Второй пункт выдачи товара работает на Харьковской.

Курьерскую доставку бытовой техники, электроники, автомобильных, детских товаров, а также товаров для дома и туризма интернет-магазин обеспечивает на территории Тюмени и в радиусе 300 км от областного центра, в том числе в Тобольске и Ишиме.

#Новости#Интернет-магазин#Тюмень#Бытовая техника и электроника#Ирина#Общество
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