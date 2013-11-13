Тюменки дважды разгромили «Снежану»

Первый матч против гостей запомнился болельщикам превосходной игрой бразильянки Рафы Пату, которая оформила в этой встрече покер, тем самым заняв четвертую строчку в списке лучших бомбардиров женской лиги.
Однако встреча началась со взятия наших ворот. Счет открыла Олеся Диденко. Но быть впереди гостям было суждено только до конца первого тайма. На восемнадцатой минуте Рафа Пату зафиксировала на табло ничью, а спустя две минуты отправила еще один мяч в ворота Ирины Литвиненко. В завершающем игровом отрезке момент для гола не упустила и Ксения Олькова: она здорово обхитрила голкипера «Снежаны» и не промахнулась в пустые ворота. Преимущество черно-белых позже смогла увеличить Александра Чернова, приняв отличный пас от все той же Рафы. Затем Пату сама нанесла точный удар в створ и записала на свой счет третий гол матча. Венера Палтусова, сменившая под занавес встречи Камилу (вратаря «Тюмени») пропустила гол с шестиметровой отметки, но эту атаку Рафа, у которой во время игры появился спортивный азарт, не могла оставить без внимания и за минуту до финального свистка в очередной раз поразила створ гостей.
Счет второго поединка удалось открыть хозяевам. На шестнадцатой минуте с прострела Александры Черновой, автором гола стала Ксения Олькова. Тремя минутами позже у ворот Венеры, которая отыграла без замен весь матч, разыграли угловой и с паса Анастасии Пантелеевой в упор ударила Татьяна Кулешова — 1:1. Такой счет команды смогли сохранить до начала второго тайма, но уже на его сороковой секунде Екатерина Кулешова вывела подопечных Сергея Марадуды вперед. Следующую голевую атаку фанаты ждали тринадцать минут. Правда, она оказалась в ворота «Тюмени»: Ирина Лагунова очки сравняла. А несколькими мгновениями позже еще и позавидовала мастерству Юлии Форсюк, которая издали прошила ворота «Снежаны». Точку в этих встречах поставила Рафа, с разворота отправив мяч за спину Ирине Литвиненко.
Антон Сакерин
Фото Виктории Ющенко, АСН «Тюменская арена