Тюменки дважды разгромили «Снежану»

Однако встреча началась со взятия наших ворот. Счет открыла Олеся Диденко. Но быть впереди гостям было суждено только до конца первого тайма. На восемнадцатой минуте Рафа Пату зафиксировала на табло ничью, а спустя две минуты отправила еще один мяч в ворота Ирины Литвиненко. В завершающем игровом отрезке момент для гола не упустила и Ксения Олькова: она здорово обхитрила голкипера «Снежаны» и не промахнулась в пустые ворота. Преимущество черно-белых позже смогла увеличить Александра Чернова, приняв отличный пас от все той же Рафы. Затем Пату сама нанесла точный удар в створ и записала на свой счет третий гол матча. Венера Палтусова, сменившая под занавес встречи Камилу (вратаря «Тюмени») пропустила гол с шестиметровой отметки, но эту атаку Рафа, у которой во время игры появился спортивный азарт, не могла оставить без внимания и за минуту до финального свистка в очередной раз поразила створ гостей.