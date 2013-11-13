Суд постановил: выключить колонки

Поводом для проверки кафе Street (ООО «Традиции»), работающего в здании № 44/1 по улице Одесской, стала жалоба тюменцев. Проверка выявила: уровень шума в жилых квартирах от воспроизведения музыки в кафе Street не соответствуют cанитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Специалист управления составили соответствующий протокол, который передали в Ленинский районный суд Тюмени. Суд постановил: признать ООО «Традиции» виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности звукопроизводящих звукоусилительных устройств предприятия общественного питания — кафе «Street» — сроком на 60 суток. Постановление было обжаловано, но 1 ноября решением Тюменского областного суда оно было оставлено без изменений.
Добавим, громкий звук в кафе, судя по отзывам в Сети, мешал не только жителям соседних помещений, но и посетителям. «Очень плохое место!!! Оказывается там берут за звуковое оформление, даже не предупредив об этом, 80 рублей с человека! … Музыка играла очень громко, мы друг друга не слышали совсем, по просьбе сделать немного потише музыканты проигнорировали нас, скорчив свои лица», — написал в разделе «Еда» отзыв на это кафе пользователь NashGorod.ru flipper72.
Другая проверка Роспотребнадзора коснулась ишимского магазина «Низкоцен» (ООО «Холлифуд»), расположенного по адресу ул. Республики, д. 97, стр. 5. В рамках административного расследования было установлено, что ООО «Холлифуд» допускало к работе с молочной продукцией лиц без предварительного медицинского осмотра и гигиенического обучения; отсутствует программа производственного контроля; в магазине нарушены условия хранения молочной продукции, (сыр «Пошехонский» хранился в холодильной витрине вместе с другими видами сырной продукции при температуре, превышающей предельно допустимый уровень, установленный изготовителем), что является нарушением федерального технического регламента на молоко и молочную продукцию.
По выявленным фактам нарушений территориальным отделом Управления был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были переданы в Арбитражный суд Тюменской области, и согласно его решению от 29 октября ООО «Холлифуд» привлечено к административной ответственности на основании части 1 статьи 14.43 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа в размере 100 000 рублей.