Суд постановил: выключить колонки

Добавим, громкий звук в кафе, судя по отзывам в Сети, мешал не только жителям соседних помещений, но и посетителям. «Очень плохое место!!! Оказывается там берут за звуковое оформление, даже не предупредив об этом, 80 рублей с человека! … Музыка играла очень громко, мы друг друга не слышали совсем, по просьбе сделать немного потише музыканты проигнорировали нас, скорчив свои лица», — написал в разделе «Еда» отзыв на это кафе пользователь NashGorod.ru flipper72.