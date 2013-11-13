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Следить за оплатой услуг ЖКХ будут три ведомства

13 ноября 2013, 08:42
Общероссийский информационный ресурс о ЖКХ будут курировать три министерства. Главы Минкомсязи и Минстроя распределили функции по созданию государственной информационной системы ЖКХ, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

Предполагается, что система станет частью Единого портала государственных услуг и будет разрабатываться при тесном взаимодействии с Минрегионом, которое сформирует требования к аналитической составляющую ресурса. Минкомсвязь сохранит за собой техническую поддержку системы, а Минстрой возьмет на себя координацию ее работы.

Когда она начнет действовать через четыре года, граждане смогут получать полную и актуальную информацию о своем доме, расчетах по своим жилищно-коммунальным платежам. Система еще должна дать возможность органам власти в режиме реального времени иметь полную картину о коммунальном хозяйстве и своевременные принимать меры, чтобы избежать аварийного отключения тепла и воды, предполагают разработчики.

#Новости#Услуги ЖКХ#ЖКХ#Оплата услуг#Женя#Общество
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