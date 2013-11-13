Сколько стоит покурить на детской площадке?

Уже с пятницы, 15 ноября, вступают в силу новые штрафы за нарушение антитабачного законодательства, а также поправки в закон о рекламе, которые категорически запрещают в любом виде рекламу табака и всего, что с ним связано. Документ был опубликован «Российской газетой».
Статья 23 закона о рекламе, регулирующая рекламу табачных изделий, исчезает, теперь весь этот товар перемещен в статью 7 — «Товары, реклама которых не допускается».
Что касается произведений искусства, о демонстрации курения в которых долго спорили законодатели, то было решено: их цензурировать не будут. Зато к новым произведениям требования жесткие. За демонстрацию табачных изделий и курения во вновь создаваемых кино-, радио-, телефильмов и программ для детей — штраф от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 до 200 тысяч- для юридических.
В аналогичных произведениях для взрослых, теоретически, демонстрация табака и курения также запрещена и карается штрафом от 20 до 40 тысяч для должностных лиц и от 100 до 170 тысяч рублей — для юрлиц. Однако в законе есть оговорка: «за исключением случаев, если такое действие является неотъемлемой частью художественного замысла».
В законе подробно расписаны штрафные санкции за курение в тех или иных общественных местах и в разных ситуациях. В среднем — от 500 рублей до 1 тысячи. А самые суровые санкции предусмотрены в тех случаях, которые так или иначе задевают детей. Например, продажа несовершеннолетнему табачной продукции карается штрафом от 3 до 5 тысяч рублей на граждан, от 30 до 50 тысяч — на должностных лиц, от 100 до 150 тысяч — на юридических лиц.
За курение на детской площадке придется выложить от 2 до 3 тысяч рублей.
Если взрослый предложил ребенку сигарету, ему грозит до 2 тысяч штрафа, а если этот взрослый — родитель или другой законный представитель несовершеннолетнего, то наказание еще больше — до 3 тысяч рублей.
Отдельная тема — наказание для должностных и юридических лиц на территориях, зданиях и объектах, где курение запрещено. Если начальник недосмотрел, что на вверенной ему территории кто-то курит, хотя там висит знак «курение запрещено», то он тоже может поплатиться: должностное лицо на сумму до 20 тысяч рублей, физическое — до 60 тысяч.
Индивидуальный предприниматель тоже должен ограждать своих сотрудников от воздействия табачного дыма. И если он не считается с этим требованием, то его могут наказать на 30–40 тысяч рублей.
Однако все это не значит, что россиянам придется массово бросить курить. Там, где курение категорически не запрещено, работодатель обязан выделить и оснастить специальные места для курения на открытом воздухе либо оборудовать такие места в изолированных помещениях. Если он этого не сделал, то тоже может заработать штраф. Для должностных лиц предусмотрена вилка от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 80 тысяч.