Сколько стоит покурить на детской площадке?

Однако все это не значит, что россиянам придется массово бросить курить. Там, где курение категорически не запрещено, работодатель обязан выделить и оснастить специальные места для курения на открытом воздухе либо оборудовать такие места в изолированных помещениях. Если он этого не сделал, то тоже может заработать штраф. Для должностных лиц предусмотрена вилка от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 80 тысяч.