Рейсовый автобус попал в ДТП: 3 человека в больнице

Обстоятельства происшествия выясняются, в том числе был ли гололед на проезжей части. На месте ДТП находятся руководители Госавтоинспекции Тюменской области. Информация о происшествии будет направлена главе и прокурору Бердюжского района, в обслуживающее дорожно-эксплуатационное предприятие ТОДЭП.