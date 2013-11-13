Рейсовый автобус попал в ДТП: 3 человека в больнице

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте. Автобус, в котором кроме водителя перевозились 10 пассажиров, съехал в кювет. В Бердюжскую больницу доставлено 3 человека, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Обстоятельства происшествия выясняются, в том числе был ли гололед на проезжей части. На месте ДТП находятся руководители Госавтоинспекции Тюменской области. Информация о происшествии будет направлена главе и прокурору Бердюжского района, в обслуживающее дорожно-эксплуатационное предприятие ТОДЭП.