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Рейсовый автобус попал в ДТП: 3 человека в больнице

13 ноября 2013, 14:43
ДТП с участием рейсового автобуса КАвЗ № 593 «Бердюжье — Тюмень» произошло сегодня в 9:45 на 22 километре автодороги Бердюжье — Голышманово.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте. Автобус, в котором кроме водителя перевозились 10 пассажиров, съехал в кювет. В Бердюжскую больницу доставлено 3 человека, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Обстоятельства происшествия выясняются, в том числе был ли гололед на проезжей части. На месте ДТП находятся руководители Госавтоинспекции Тюменской области. Информация о происшествии будет направлена главе и прокурору Бердюжского района, в обслуживающее дорожно-эксплуатационное предприятие ТОДЭП.

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