Пьяный водитель с липовыми правами снес ограждение на Горького

Пять пешеходов сбиты на переходах в Тюмени — на улице 50 лет Октября, 39, Народной, 6, 30 лет Победы, 113, Барнаульской, 38, Олимпийской, 34. Стаж водителей за рулем — от двух месяцев до 20 лет. Пострадали молодые люди в возрасте 24-х и 25-ти лет, 10-летний мальчик, девушки 18-ти и 23-х лет. У всех ушибы, травмы головы, у одной из пострадавших медики подозревают перелом костей таза. В этот же день инспекторы ДПС привлекли к ответственности в областном центре 87 водителей за нарушение правил проезда пешеходных переходов.