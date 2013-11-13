Пьяный водитель с липовыми правами снес ограждение на Горького

ГИБДД призывает водителей заранее предпринимать меры предосторожности, приближаясь к пешеходным переходам. «Держите безопасную скорость, чтобы успеть затормозить при появлении на проезжей части пешехода. Пешеходам нужно убедиться, что водитель их пропускает, прежде чем начать переход улицы. В темное время суток, особенно если идет дождь, водителям действительно очень трудно заметить вовремя человека на проезжей части, тем более, если на нем темная одежда. Лучше перестраховаться, ведь речь идет о собственной жизни и здоровье», — говорят в пресс-службе ведомства.
28-летний молодой человек сбит автомобилем Toyota на 96 километре автодороги Тюмень — Омск, в Заводоуковском районе. Предварительно, пешеход вышел на дорогу прямо перед автомобилем. Он погиб. ДТП случилось в 7:30.
В 18:30 на 318 километре трассы Екатеринбург — Тюмень под Тюменью «Волга» наехала на 66-летнюю женщину, переходившую автомагистраль вне пешеходного перехода. Женщина скончалась на месте ДТП.
33-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan Cube со стажем 3 года попыталась с правой стороны обогнать КамАЗ с полуприцепом на 53 километре автодороги Тюмень — Омск в 16:20. Водитель не справилась с управлением автомобиля, он съехал в кювет и опрокинулся, женщина получила травмы позвоночника и колена.
Пять пешеходов сбиты на переходах в Тюмени — на улице 50 лет Октября, 39, Народной, 6, 30 лет Победы, 113, Барнаульской, 38, Олимпийской, 34. Стаж водителей за рулем — от двух месяцев до 20 лет. Пострадали молодые люди в возрасте 24-х и 25-ти лет, 10-летний мальчик, девушки 18-ти и 23-х лет. У всех ушибы, травмы головы, у одной из пострадавших медики подозревают перелом костей таза. В этот же день инспекторы ДПС привлекли к ответственности в областном центре 87 водителей за нарушение правил проезда пешеходных переходов.
В весьма неприятную ситуацию попала 33-летняя тюменка на улице Самарцева, 29. В ее автомобиль въехала «Лада» десятой модели. Женщина вышла из машины и попыталась сфотографировать второй автомобиль. Но водитель сел за руль и стал газовать прямо на нее, задев колено, после этого он уехал в места ДТП. Сотрудники ГИБДД разыскивают «Ладу» и водителя.
Два лишенных права управления транспортом водителя совершили ДТП в Тюмени. Около шести часов утра на улице 50 лет ВЛКСМ, 244 в дерево въехали «Жигули» седьмой модели. 26-летний нетрезвый пассажир сломал плечо, водитель был лишен права управления транспортом за пьяную езду, он предоставил поддельное водительское удостоверение. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался.
Около полуночи на перекрестке улиц Максима Горького и Фабричной Skoda из Курганской области въехала в металлическое ограждение. 43-летний водитель сел за руль пьяным и лишенным права управления транспортом. Мужчина получил ушиб грудной клетки, у 36-летнего пассажира открытый перелом правой плечевой кости, возможно, ему грозит ампутация конечности. За сутки инспекторы ДПС отстранили от управления транспортом в Тюмени 11 водителей в состоянии опьянения.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области