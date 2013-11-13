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На стройках в микрорайонах искали нелегальных мигрантов

13 ноября 2013, 13:24
Операцию «Нелегал» провели сотрудники тюменской полиции накануне, 12 ноября, на территории обслуживания ОП № 1. В микрорайонах проверили, в частности, строящиеся объекты.
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Полиция

В мероприятии участвовали не только полицейские, но и сотрудники прокуратуры, а также бойцы ОМОН. В утренние часы — с 7.00 до 10.00 — проверялись строящиеся объекты на улицах Монтажников, Широтной и Федюнинского.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в отдел полиции № 1 доставлялось 154 человека, являющихся гражданами других государств, поставлено на учет 96 человек. Выявлено 3 административных правонарушения по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Отметим, что данная операция — не единичная акция. В течение года сотрудниками полиции регулярно проводятся точечные мероприятия, направленные на выявление мест скопления граждан, не имеющих российского гражданства или не получивших разрешения на работу.

#Новости#Полиция#Мигранты#Тюмень#Таня#Общество
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