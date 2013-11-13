На стройках в микрорайонах искали нелегальных мигрантов

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в отдел полиции № 1 доставлялось 154 человека, являющихся гражданами других государств, поставлено на учет 96 человек. Выявлено 3 административных правонарушения по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).