На стройках в микрорайонах искали нелегальных мигрантов

В мероприятии участвовали не только полицейские, но и сотрудники прокуратуры, а также бойцы ОМОН. В утренние часы — с 7.00 до 10.00 — проверялись строящиеся объекты на улицах Монтажников, Широтной и Федюнинского.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в отдел полиции № 1 доставлялось 154 человека, являющихся гражданами других государств, поставлено на учет 96 человек. Выявлено 3 административных правонарушения по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
Отметим, что данная операция — не единичная акция. В течение года сотрудниками полиции регулярно проводятся точечные мероприятия, направленные на выявление мест скопления граждан, не имеющих российского гражданства или не получивших разрешения на работу.