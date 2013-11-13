ГИБДД проверяет рейсовые автобусы

По автомагистралям Тюменской области ежедневно в северном направлении и обратно курсируют десятки пассажирских автобусов, перевозящих вахтовиков для работы в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Техническое состояние этих автобусов вызывает тревогу у сотрудников Госавтоинспекции. Зачастую пассажирский транспорт незаконно переоборудован для перевозки «лежачих» пассажиров: в автобусах отгорожены спальные отсеки с полками, как в поездах, что небезопасно для людей. Особое внимание будет уделено автобусам из Казахстана, следующим по тюменским трассам.
ДТП с участием двух автобусов случилось в конце сентября на 407 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, где автобус MAN из Дагестана въехал в стоящий автобус Toyota из Омской области. По счастливой случайности, обошлось без жертв, травмирован один человек, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД проверят наличие всех необходимых документов у водителей, техническое состояние автобусов, соблюдение водителями режима труда и отдыха. О технических неисправностях автобусов будут информированы подразделения ГИБДД и дорожной полиции по месту регистрации перевозчиков.