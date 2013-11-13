Была ли крайняя необходимость рубить деревья на площади Борцов Революции?

В августе координатор коллегии экологов Общественного совета Тюмени Альберт Фахрутдинов по обращению горожан побывал на реконструируемой площади Борцов Революции, обнесенной высоким забором. Он обнаружил, что там ведется массовая вырубка деревьев, причем без разрешительных документов.
Так как на площадке Альберту Фахрутдинову никто не предоставил документы, на основании которых велась вырубка деревьев — проект, акт обследования, разрешение на снос — эколог вынужден был вызвать полицию. Четвертый отдел полиции после расследования отказал в возбуждении дела. Пресс-секретарь УМВД по городу Тюмени Александра Малыгина рассказала NashGorod.ru, что по заявлению была проведена проверка, по результатам которой установлено, что на объекте проводится реконструкция. Вырубаются старые деревья и будут впоследствии посажены новые, все соответствующие документы — планы, разрешения, согласования — у организации имеются. Однако, как утверждает Альберт Кабирович, сотрудники правоохранительных органов проверку практически не проводили: полицейские не стали узнавать, есть ли на самом деле основания для вырубки деревьев. Поэтому коллегия экологов сейчас обжалует решение полиции в прокуратуре, пытается добиться возбуждения уголовного дела, так как, по их мнению, при благоустройстве были подписаны незаконные акты, а, значит, зря используются бюджетные деньги (только озеленение согласно смете должно было «вылиться» в сумму около 10 млн рублей). Заявление направлено на имя городского прокурора Руфата Биктимерова.
Главная претензия — не соответствует действительности утверждение управы, что деревья снесли, потому что они были в неудовлетворительном состоянии. «Является очевидным, что никакой крайней необходимости сноса зеленых насаждений не было. Следует отметить, что составление подобных актов является отличительной особенностью деятельности управы ЦАО», — указывает коллегия в письме главе администрации Тюмени Александру Моору.
Такое основание для сноса не предполагает выплату компенсации за срубленные деревья, тогда как вынужденный снос (как, например, при расширении улицы Республики) — предусматривает.
Расположение двух парковок (за северной границей территории площади Борцов Революции) указывают на то, что они в действительности предназначены не для «гостей» площади, как указано в проекте, а для будущих собственников помещений рядом строящегося многоэтажного жилого дома, отмечают экологи.
Проект фонтана на площади Борцов Революции
Письмо о нарушениях на строительной площадке было направлено в управу. Там экологам отказали в просьбах прекратить снос деревьев и кустарников, не высаживать на площади сирень венгерскую и рябину, приостановить благоустройство объекта.
Согласно утверждениям управы, деревья снесли вынужденно, потому что они находились в неудовлетворительном состоянии, были ветровальными, буреломными, усохшими. На самом деле, было около 10 высохших деревьев, говорит эколог.
Экологи подготовили еще одно обращение, на этот раз, на имя главы администрации города Александра Моора. В нем говорилось, что доводы управы ЦАО не соответствуют действующему законодательству, а лица, подписавшие акты, явно превысили свои полномочия. Однако ответ подготовил председатель комитета по устройству и озеленению ЦАО Андрей Кочанов.
«Его ответ, по существу, ничтожен, так как запрещается подготавливать ответы лицам, чьи действия обжалуются. В письме нет ничего по существу, на большую часть вопросов ответы не даны. Он же не будет критиковать начальство, которое виновато в незаконной вырубке», — прокомменировал ответ управы Альберт Кабирович.
Таким образом, коллегии экологов так не удалось получить адекватный ответ от администрации, теперь слово за прокуратурой города Тюмени. Там NashGorod.ru сказали, что заявление будет перенаправлено в прокуратуру ЦАО и прокуратуру Тюменской области.