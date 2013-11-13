Была ли крайняя необходимость рубить деревья на площади Борцов Революции?

Так как на площадке Альберту Фахрутдинову никто не предоставил документы, на основании которых велась вырубка деревьев — проект, акт обследования, разрешение на снос — эколог вынужден был вызвать полицию. Четвертый отдел полиции после расследования отказал в возбуждении дела. Пресс-секретарь УМВД по городу Тюмени Александра Малыгина рассказала NashGorod.ru, что по заявлению была проведена проверка, по результатам которой установлено, что на объекте проводится реконструкция. Вырубаются старые деревья и будут впоследствии посажены новые, все соответствующие документы — планы, разрешения, согласования — у организации имеются. Однако, как утверждает Альберт Кабирович, сотрудники правоохранительных органов проверку практически не проводили: полицейские не стали узнавать, есть ли на самом деле основания для вырубки деревьев. Поэтому коллегия экологов сейчас обжалует решение полиции в прокуратуре, пытается добиться возбуждения уголовного дела, так как, по их мнению, при благоустройстве были подписаны незаконные акты, а, значит, зря используются бюджетные деньги (только озеленение согласно смете должно было «вылиться» в сумму около 10 млн рублей). Заявление направлено на имя городского прокурора Руфата Биктимерова.