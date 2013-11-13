nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Была актрисой, а стала певицей. Но песни сочиняла всегда

13 ноября 2013, 16:05
Киноактриса Светлана Копылова, которая писала песни Кристине Орбакайте, Игорю Саруханову, Вячеславу Малежику, теперь исполняет собственные песни. Она выступит 17 ноября на сцене филармонии, представит новый альбом «От земли до неба».
Сюжет
Тюмень

Киноактриса Светлана Копылова, которая писала песни Кристине Орбакайте, Игорю Саруханову, Вячеславу Малежику, теперь исполняет собственные песни. Она выступит 17 ноября на сцене филармонии, представит новый альбом «От земли до неба».

В прошлом известная актриса кино Светлана Копылова («Меня зовут Арлекино», «Время танцора» и др.), автор песен известных исполнителей, таких как Кристина Орбакайте, Игорь Саруханов, Вячеслав Малежик, Валентина Толкунова, сменила свое амплуа, став автором-исполнителем собственных песен. И не просто песен, хотя таковые и имеются в ее репертуаре, а песен-притч (ее называют первооткрывателем жанра) — историй в песнях, порой с непредсказуемым финалом, ненавязчиво раскрывающих смысл бытия, заставляющих задуматься о себе и о жизни, увидеть себя со стороны.

Познакомиться с ее песнями просто — стоит только зайти на ее официальный сайт в раздел «Дискография», где можно бесплатно скачать любую песню. Но живое исполнение, сопровождающееся двухгитарным аккомпанементом ни с чем не сравнимо. Сайт Светланы: www.svetlana-kopylova.ru.

Помогает Светлане гитарист — Михаил Оленченко.

Стоимость билетов: 600 — 1200 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

#Новости#Музыка#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25