Была актрисой, а стала певицей. Но песни сочиняла всегда

В прошлом известная актриса кино Светлана Копылова («Меня зовут Арлекино», «Время танцора» и др.), автор песен известных исполнителей, таких как Кристина Орбакайте, Игорь Саруханов, Вячеслав Малежик, Валентина Толкунова, сменила свое амплуа, став автором-исполнителем собственных песен. И не просто песен, хотя таковые и имеются в ее репертуаре, а песен-притч (ее называют первооткрывателем жанра) — историй в песнях, порой с непредсказуемым финалом, ненавязчиво раскрывающих смысл бытия, заставляющих задуматься о себе и о жизни, увидеть себя со стороны.