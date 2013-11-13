Больных мигрантов высылают на родину

Материалы на 11 иностранных граждан с выявленными инфекционными заболеваниями (сифилисом и туберкулёзом) были рассмотрены на межведомственной комиссии, добавляют в Роспотребнадзоре. Из них 8 больных прошли лечение за собственные деньги, представили справки о том, что не представляют эпидемиологической опасности для окружающих, и были сняты с учёта. 5 больных продолжают лечение за собственные средства на основании договоров с лечебными учреждениями.