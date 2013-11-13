Больных мигрантов высылают на родину

О работе с иностранными гражданами, у которых были выявлены инфекционные болезни, отчиталось областное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, за 10 месяцев текущего года было выявлено 29 больных СПИДом гостей из-за рубежа.
За 10 месяцев медицинское освидетельствование прошло 14245 иностранных граждан, прибывших на территорию Тюменской области. Среди них было выявлено 83 больных инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированных — 29, больных туберкулёзом — 45, больных инфекциями, передаваемых половым путём — 9.
«Подготовлено и направлено в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 72 проекта решений о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, из которых принято 54 решения о нежелательности пребывания в отношении иностранных граждан из 6 стран (Узбекистан — 12, Украина — 10, Кыргызстан — 10, Таджикистан — 10, Казахстан — 4, Азербайджан — 2, Молдова — 2, Армения — 1, Болгария — 1, КНДР -1, Сербия — 1). 18 проектов решений находится на рассмотрении в Федеральной службе», — сообщают в Роспотребнадзоре.
По принятым решениям в 2013 году 20 иностранных граждан покинули территорию Российской Федерации, а 5 граждан находятся в системе УФСИН РФ. Еще 25 пока не выдворены, так как сотрудники УФМС ищут их. Кроме того, в отношении 4 граждан решение о нежелательности пребывания на территории РФ отменено постановлением суда.
Материалы на 11 иностранных граждан с выявленными инфекционными заболеваниями (сифилисом и туберкулёзом) были рассмотрены на межведомственной комиссии, добавляют в Роспотребнадзоре. Из них 8 больных прошли лечение за собственные деньги, представили справки о том, что не представляют эпидемиологической опасности для окружающих, и были сняты с учёта. 5 больных продолжают лечение за собственные средства на основании договоров с лечебными учреждениями.