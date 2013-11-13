«Бизнес-Старт» со Сбербанком

«Бизнес-Старт» — уникальный кредитный продукт Сбербанка, позволяющий открыть бизнес «с нуля» по программе франчайзинга или на основании типового бизнес-плана, разработанного партнером банка. Финансирование предоставляется в сумме до трех миллионов рублей (до 80% объема средств, необходимых для запуска бизнеса) на срок до 3,5 лет без залогового обеспечения кроме имущества, приобретенного в процессе ведения бизнеса.