«Бизнес-Старт» со Сбербанком

«Бизнес-Старт» — уникальный кредитный продукт Сбербанка, позволяющий открыть бизнес «с нуля» по программе франчайзинга или на основании типового бизнес-плана, разработанного партнером банка. Финансирование предоставляется в сумме до трех миллионов рублей (до 80% объема средств, необходимых для запуска бизнеса) на срок до 3,5 лет без залогового обеспечения кроме имущества, приобретенного в процессе ведения бизнеса.
Клиентам, кто начинает бизнес по этой программе, банк готов предоставить отсрочку в погашении основного долга по кредиту на 6 месяцев.
«Джинсы Суперцена» — франчайзинговая сеть магазинов джинсовой одежды турецкого производства. Первый в Тюмени магазин под этим брендом откроется в середине ноября по адресу ул. Орджоникидзе, 62/3а.