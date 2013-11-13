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«Бизнес-Старт» со Сбербанком

13 ноября 2013, 09:18
В рамках программы «Бизнес-старт» в Тюмени откроется магазин «Джинсы Суперцена». Сбербанк предоставил жительнице Тюмени кредит на сумму 560 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

«Бизнес-Старт» — уникальный кредитный продукт Сбербанка, позволяющий открыть бизнес «с нуля» по программе франчайзинга или на основании типового бизнес-плана, разработанного партнером банка. Финансирование предоставляется в сумме до трех миллионов рублей (до 80% объема средств, необходимых для запуска бизнеса) на срок до 3,5 лет без залогового обеспечения кроме имущества, приобретенного в процессе ведения бизнеса.

Клиентам, кто начинает бизнес по этой программе, банк готов предоставить отсрочку в погашении основного долга по кредиту на 6 месяцев.

«Джинсы Суперцена» — франчайзинговая сеть магазинов джинсовой одежды турецкого производства. Первый в Тюмени магазин под этим брендом откроется в середине ноября по адресу ул. Орджоникидзе, 62/3а.

#Новости#Сбербанк#Бизнес#Тюмень#Таня#Экономика
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