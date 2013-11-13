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Арестант со стажем домогался 12-летней падчерицы

13 ноября 2013, 16:10
Житель Тюменского района, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, вероятно, вновь отправится в колонию. В сентябре текущего года он домогался своей 12-летней падчерицы, когда та мылась в бане. Неизвестно, чем все закончилось бы для девочки, если бы на ее крики не прибежал младший брат.
Сюжет
Тюмень

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, преступление произошло еще 12 сентября, однако стало известно о нем лишь недавно. 12-летняя девочка, живущая с матерью, отчимом и младшим братом — их общим сыном, долго не рассказывала никому о случившемся. Она боялась, что мать лишат родительских прав, а ее саму отправят в детский дом.

Семья проживает в одном из населенных пунктов Тюменского района. В тот сентябрьский день девочка мылась в бане, когда туда зашел ее отчим. Он схватил падчерицу за шею и, по формулировке следственных органов, начал совершать иные действия сексуального характера. Девочка закричала, и на крики прибежал ее младший брат.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). 43-летний обвиняемый ранее был четырежды судим, в том числе, за убийство, групповое изнасилование и кражи. Следователи ходатайствуют о заключении мужчины под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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