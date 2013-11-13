Арестант со стажем домогался 12-летней падчерицы

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, преступление произошло еще 12 сентября, однако стало известно о нем лишь недавно. 12-летняя девочка, живущая с матерью, отчимом и младшим братом — их общим сыном, долго не рассказывала никому о случившемся. Она боялась, что мать лишат родительских прав, а ее саму отправят в детский дом.