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В Тюмени задержана банда серийных воров

12 ноября 2013, 17:34
Центральный районный суд города Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего Шамхала Мурадова, 20-летних Анатолия Селиванова и Максима Буряка. Они признаны виновными по ст. 158 УК РФ (кража).
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Тюмень

Как полагает следствие, Мурадов, Селиванов и Буряк, действуя в разном составе, в период с января по апрель 2013 года, в основном ночью, совершили в областном центре серию краж из автомобилей отечественного и иностранного производства. Они проникали в салон или багажник автомобилей и похищали видеорегистраторы, навигаторы, автомагнитолы, различные инструменты, аккумуляторные батареи, противотуманные фары и так далее.

Размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил почти 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд назначил Мурадову 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Селиванов осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ему, в частности, в течение трех лет предписано находится в жилище по месту жительства с 22 часов до 6 часов и не покидать его без уведомления государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Буряк подвергнут штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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