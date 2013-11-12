В Тюмени задержана банда серийных воров

Как полагает следствие, Мурадов, Селиванов и Буряк, действуя в разном составе, в период с января по апрель 2013 года, в основном ночью, совершили в областном центре серию краж из автомобилей отечественного и иностранного производства. Они проникали в салон или багажник автомобилей и похищали видеорегистраторы, навигаторы, автомагнитолы, различные инструменты, аккумуляторные батареи, противотуманные фары и так далее.
Размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил почти 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Суд назначил Мурадову 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Селиванов осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ему, в частности, в течение трех лет предписано находится в жилище по месту жительства с 22 часов до 6 часов и не покидать его без уведомления государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.
Буряк подвергнут штрафу в размере 30 тысяч рублей.