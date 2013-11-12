В Тюмени задержана банда серийных воров

Как полагает следствие, Мурадов, Селиванов и Буряк, действуя в разном составе, в период с января по апрель 2013 года, в основном ночью, совершили в областном центре серию краж из автомобилей отечественного и иностранного производства. Они проникали в салон или багажник автомобилей и похищали видеорегистраторы, навигаторы, автомагнитолы, различные инструменты, аккумуляторные батареи, противотуманные фары и так далее.