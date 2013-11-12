В Тюмени ищут Никиту Максимова

Информация о безвестном исчезновении Никиты Максимова появилась накануне в социальных сетях. Тюменка Анна Шутова написала, что утром 10 ноября молодой человек ушел на работу, а вечером позвонил и сказал, что освободился и идет на остановку («ул. Пермякова» на улице 50 лет Октября). При этом Никита предупредил, что на телефоне садится батарея.
«С того времени никаких новостей, телефон недоступен. Поиск по больницам, полицейским участкам и т.д. не дал никаких результатов. Близкие и родные очень волнуются», — пишет Анна.
В разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru она отметила, что уже подала заявление в отдел полиции № 1. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили данную информацию. Сотрудники уголовного розыска ОП № 1 занимаются поисками Никиты.
Приметы Никиты Максимова: рост 180 см, среднего телосложения, славянской внешности, глаза зеленые, волосы светлые прямые, на лице веснушки. Был одет в темно-синюю куртку, серую шапку, голубые джинсы и черную обувь на шнуровке. С собой был телефон, паспорт и пакет с одеждой и посудой.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении молодого человека, просьба сообщить ее по телефону 8-912-394-7980 или в полицию по телефонам 35-02-02 и 02.