В Тюмени ищут Никиту Максимова

Информация о безвестном исчезновении Никиты Максимова появилась накануне в социальных сетях. Тюменка Анна Шутова написала, что утром 10 ноября молодой человек ушел на работу, а вечером позвонил и сказал, что освободился и идет на остановку («ул. Пермякова» на улице 50 лет Октября). При этом Никита предупредил, что на телефоне садится батарея.