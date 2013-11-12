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УК не имеет права устанавливать тарифы самостоятельно

12 ноября 2013, 09:21
Позицию областного Управления Роспотребнадзора о том, что управляющая компания не имеет права устанавливать тарифы самостоятельно, подтвердил Арбитражный суд Тюменской области.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело административное расследование в отношении ООО «ДомСервис». Основанием для этого послужило обращение, поступившее из Государственной жилищной инспекции по Тюменской области, в котором поясняется, что Общество нарушает порядок расчета платы за жилье. Проверка подтвердила этот факт, а именно — нарушение установленного порядка ценообразования на жилищные услуги.

Было установлено, что в квитанциях на оплату коммунальных услуг жильцам размер за содержание общего имущества многоквартирного дома составил- 23,45 рублей за квадратный метр, что превышает размер платы, утвержденный органами местного самоуправления. Размер платы определен ООО «ДомСервис» самостоятельно, общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установления данного тарифа не проводилось. Между тем, согласно статьям 156 и 158 Жилищного кодекса РФ, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется на общем собрании собственников либо устанавливается органом местного самоуправления.

Согласно постановлению Администрации г. Тюмени от 23.12.2010 года № 1-пк размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в доме, управление которым осуществляет ООО «Дом Сервис», составляет 12,35 рублей за кв.м. Таким образом, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (23, 45 руб. за кв.м.) установленный ООО ДомСервис» не соответствует размеру платы, установленному органом местного самоуправления.

Управление составило протокол и вынесло постановление, на основании которого ООО «ДомСервис»» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ с наказанием в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «ДомСервис» попыталось оспорить данное постановление в суде. Арбитражный суд Тюменской области, рассмотрев материалы дела, счел, что постановление Управления обоснованно и основания для его отмены отсутствуют. В удовлетворении требований ООО «ДомСервис» было отказано.

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