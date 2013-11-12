УК не имеет права устанавливать тарифы самостоятельно

Было установлено, что в квитанциях на оплату коммунальных услуг жильцам размер за содержание общего имущества многоквартирного дома составил- 23,45 рублей за квадратный метр, что превышает размер платы, утвержденный органами местного самоуправления. Размер платы определен ООО «ДомСервис» самостоятельно, общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установления данного тарифа не проводилось. Между тем, согласно статьям 156 и 158 Жилищного кодекса РФ, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется на общем собрании собственников либо устанавливается органом местного самоуправления.