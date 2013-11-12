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Touareg съехал в кювет. ГИБДД выясняет, кто был за рулем

12 ноября 2013, 12:29
Девять человек пострадали 11 ноября в шести дорожных авариях, произошедших в Тюменской области. Четверо пешеходов пострадали в областном центре и его окрестностях в темное время суток.
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Тюмень

Около восьми часов утра на улице Щербакова, на пешеходном переходе напротив дома № 118, автомобиль Lada Priora сбил 39-летнюю женщину. У пострадавшей черепно-мозговая травма.

Около половины восьмого вечера на пешеходном переходе на пересечении улиц Осипенко и Водопроводной автомобиль Mazda сбил двух пешеходов, женщин 48-ми и 37-ми лет. Одна из пострадавших получила перелом руки, у второй — травма позвоночника.

«Причиной этих происшествий послужила невнимательность водителей. Приближаясь к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость вплоть до полной остановки, и продолжить движение, лишь убедившись в безопасности. Особенно актуальным это становится сейчас — в темноте и осенней слякоти водители зачастую просто не видят пешеходов на дороге. При этом и сами пешеходы не всегда законопослушны», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.

В десять часов вечера на 16 километре дороги Тюмень — Боровский — Богандинский автомобилем Peugeot сбита 25-летняя девушка. По предварительным данным, она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия девушка получила травму живота и перелом голени.

В полночь на улице Деповской города Ишима съехал в кювет и въехал в препятствие Volkswagen Touareg. Черепно-мозговую травму получил находившийся в нем 22-летний молодой человек. Управлял ли он автомобилем или в момент аварии за рулем находился другой водитель, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции в ходе административного расследования.

В селе Нижняя Тавда в половине шестого часа вечера столкнулись малолитражка «Ока» и «Жигули» седьмой модели. Причиной происшествия, по предварительным данным, послужило нарушение очередности проезда перекрестка, допущенное пожилым водителем «Оки». Ушибы и другие травмы в результате столкновения получили две пассажирки автомобилей, женщины 31-го года и 53-х лет.

В половине десятого часа вечера на 14 километре автодороги Тюмень — Салаирка в Тюменском районе столкнулись Toyota и «ГАЗель». Причиной происшествия также послужило нарушение очередности проезда. В результате ДТП ушибы головы и грудной клетки получили 31-летняя женщина, управлявшая «Тойотой» и 60-летний водитель «ГАЗели».

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