Touareg съехал в кювет. ГИБДД выясняет, кто был за рулем

«Причиной этих происшествий послужила невнимательность водителей. Приближаясь к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость вплоть до полной остановки, и продолжить движение, лишь убедившись в безопасности. Особенно актуальным это становится сейчас — в темноте и осенней слякоти водители зачастую просто не видят пешеходов на дороге. При этом и сами пешеходы не всегда законопослушны», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.