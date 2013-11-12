«Синема Парк DeLUXE» продолжает дарить билеты за кинорецензии

Конкурс проводит интернет-портал NashGorod.ru вместе с кинотеатром «Синема Парк DeLUXE». Последние конкурсанты, получившие билеты, рассказали о фильмах «Гравитация», «Гонка», «План побега», «Бойфренд из будущего».
Вот что пишет Константин про фильм «Гравитация»: «…С первых секунд тебя не покидает ощущение невесомости. Прекрасные виды земли и черный непроглядный космос. Картинка у фильма феноменальная, а 3D придает фильму полный эффект погружения. Спецэффекты заставляют вжиматься в кресло и переживать происходящие с актерами передряги всем телом, как будто сам пытаешься не улететь в открытый космос…»
Нельзя не отметить великолепную и объемную рецензию пользователя AVaLAnche на на фильм «Гонка»: «…Формула-1 70-х показана во всей красе — рёв моторов отодвигает на задний план саундтрек Циммера, эпизоды баталий на трассе с мелькающими болидами прошлых лет, поведение пилотов до и после Гран-при и многое-многое другое, что заставляет забыть обо всех упрощениях и погрузиться в фильм с головой. Но всё же дело не в гонках — основной акцент сделан на человеческой стороне автоспорта, на противостоянии двух великих пилотов и невероятно сильных личностей…»
Со всеми мнениями о фильмах, которые прислали нам пользователи NashGorod.ru, вы можете познакомиться в разделе «Кинокритик» рубрики «Афиша».
Если и вы не прочь сходить в кино бесплатно, участвуйте в конкурсе «КиноКритик», присылайте свою рецензию на недавно вышедший фильм. Возможно, уже на следующей неделе пригласительный билет в «Синема Парк» достанется именно вам.
Рецензия должна соответствовать теме, оценка фильма в ней должна быть аргументированной объективной. Не забывайте про образность изложения, грамотность. Не стоит подменять рецензию пересказом сюжета. Напомним, что рецензия — это развернутый аналитический текст, поэтому его объем должен быть не меньше 1500–2000 знаков.
Сориентироваться, как именно писать, вы можете, изучив рубрику «КиноКритик» — вашему вниманию здесь представлено несколько десятков текстов от других участников конкурса. Здесь же будет опубликован и ваш текст, когда вы его пришлете.
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