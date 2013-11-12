«Синема Парк DeLUXE» продолжает дарить билеты за кинорецензии

Нельзя не отметить великолепную и объемную рецензию пользователя AVaLAnche на на фильм «Гонка»: «…Формула-1 70-х показана во всей красе — рёв моторов отодвигает на задний план саундтрек Циммера, эпизоды баталий на трассе с мелькающими болидами прошлых лет, поведение пилотов до и после Гран-при и многое-многое другое, что заставляет забыть обо всех упрощениях и погрузиться в фильм с головой. Но всё же дело не в гонках — основной акцент сделан на человеческой стороне автоспорта, на противостоянии двух великих пилотов и невероятно сильных личностей…»