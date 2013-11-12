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Роспотребнадзор проверил школьную форму

12 ноября 2013, 11:20
Областной центр гигиены и эпидемиологии проверил качество школьной формы, изготавливаемой на местных предприятиях.

Областной центр гигиены и эпидемиологии проверил качество школьной формы, изготавливаемой на местных предприятиях.

Для исследования отобрали несколько образцов. У ООО «Ситцевый край» (Тобольск, БСИ-2, квартал 3 № 10, стр. 1/1) проверили костюмную серую «шотландку» и белый сорочечный дублерин; у ООО «Тобольская швейная фабрика «Три F» (Тобольск, ул. Знаменского, 56а) — черный габардин стрейч, трехцветный клетчатый габардин, черную подкладочную ткань и дублерин; у ООО «Лидер» (Тюмень, ул. Мельникайте, 116, 30) проверили школьную форму — сарафан — 164 размера, арт. 703.

Одежду проверяли на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза 007/2001 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателям гигроскопичности, воздухопроницаемости, индекса токсичности, электризуемости. Как выяснилось, все образцы соответствуют требованиям.

Напомним, в этом году во многих городских школах ввели строгий дресс-код, и родители школьников активно обсуждали качество формы, предлагаемой местными производителями.

#Новости#Школьники#Роспотребнадзор#Дарья#Общество
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