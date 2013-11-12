Роспотребнадзор проверил школьную форму

Для исследования отобрали несколько образцов. У ООО «Ситцевый край» (Тобольск, БСИ-2, квартал 3 № 10, стр. 1/1) проверили костюмную серую «шотландку» и белый сорочечный дублерин; у ООО «Тобольская швейная фабрика «Три F» (Тобольск, ул. Знаменского, 56а) — черный габардин стрейч, трехцветный клетчатый габардин, черную подкладочную ткань и дублерин; у ООО «Лидер» (Тюмень, ул. Мельникайте, 116, 30) проверили школьную форму — сарафан — 164 размера, арт. 703.