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Повредивший развязку водитель пойдет под суд

12 ноября 2013, 15:27
Водитель, повредивший путепровод на пересечении Салаирского тракта и объездной дороги в Тюмени, отправится под суд.
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Тюмень

Водитель, повредивший путепровод на пересечении Салаирского тракта и объездной дороги в Тюмени, отправится под суд.

Сегодня прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего Сергея Бурдияна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность путей сообщения, то есть повреждение путей сообщения, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Как установлено расследованием, днем 27 августа водитель Бурдиян по поручению директора фирмы исполнял заказ клиента о перевозке экскаватора Volvo из поселка Березняки в деревню Патрушево. Водителю на автомобиле MAN с полуприцепом, в котором находился экскаватор, предстояло проехать под путепроводом транспортной развязки на пересечении Салаирского тракта и объездной дороги. Однако проехать безопасно с крупногабаритным грузом под путепроводом Бурдиян не смог. Стрела экскаватора разрушила поперечные бетонные перекрытия, вследствие чего были повреждены три нижние балки мостового пролета.

В результате неосторожных действий водителя путепровод был приведен в негодное для эксплуатации состояние. Размер ущерба, причиненного управлению автомобильных дорог Тюменской области, составил более 13,4 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе следствия управление автомобильных дорог предъявило к Бурдияну и к его организации-работодателю иск о возмещении причиненного ущерба.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 267 УК РФ предусматривает следующие штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

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