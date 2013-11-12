Повредивший развязку водитель пойдет под суд

Как установлено расследованием, днем 27 августа водитель Бурдиян по поручению директора фирмы исполнял заказ клиента о перевозке экскаватора Volvo из поселка Березняки в деревню Патрушево. Водителю на автомобиле MAN с полуприцепом, в котором находился экскаватор, предстояло проехать под путепроводом транспортной развязки на пересечении Салаирского тракта и объездной дороги. Однако проехать безопасно с крупногабаритным грузом под путепроводом Бурдиян не смог. Стрела экскаватора разрушила поперечные бетонные перекрытия, вследствие чего были повреждены три нижние балки мостового пролета.